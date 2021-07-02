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日人讚台灣沒封城1個半月讓疫情降溫 網友直指這個性是關鍵

聯合新聞網 / 綜合報導
全國進入三級警戒，北市自動進入封城狀態，街上人車稀落。 圖／聯合報系資料照
全國進入三級警戒，北市自動進入封城狀態，街上人車稀落。 圖／聯合報系資料照

新冠肺炎本土疫情爆發後，全國三級警戒實施至今已經一個多月，雖然沒有採取封城措施，但在疫苗不足的情況下，國人還是相當有自律的做好防護措施，並且減少外出群聚，讓疫情逐漸降溫，7月12日也有望解封。就有網友發文表示，身邊的日本友人對此情況相當驚訝，還好奇想知道台灣是怎麼做到的？

原PO在PTT寫道，一名日本朋友對於台灣在疫情爆發後沒多久就逐漸壓制下來，而且還是在沒強制封城、鎖國那些極端手段的情況之下，就讓疫情緩解了。日本友人對此相當讚嘆，想知道台灣是怎麼做到的，甚至還想來台看看，這也讓原PO興奮地說「難怪有人會說世界怎麼跟著上台灣」。

貼文讓許多人有志一同地說，「柯文哲的功勞啊」、「用google中翻日『是台北阿北救了台灣』」、「雙北市長的功勞」、「雙北認真防疫才沒造成指數型成長」、「一句話：逆時鐘」。

也有網友不以為然地說「一個疫苗都沒得打的地方讚嘆個屁」、「是在驚嘆台灣人總確診死亡率嗎？」、「政府不可靠，只能自救」、「對政府的不信任感，危機意識滿分」；但也有人認為主要還是靠人民自主以及辛苦的醫護，「全國人民都很配合防疫，加上辛苦的醫護才做到」、「靠大家自主居家」、「就台灣醫護人員跟人民素質確實高」、「應該是全台民眾多數自律是關鍵啦」、「明明就大多數人民自制力好」。

還有許多網友直指台灣人一個個性使然，「因為台灣人怕死」、「沒疫苗大家怕死」、「因為台灣人超怕死，怕死性格造就了抗疫強國」、「重點是台灣人怕死，民情不同，學不來」、「台灣多數人民跟他國比算是很乖很怕死吧？」、「就怕死沒錯啊，看看那堆偷打疫苗的」。

新冠肺炎 封城

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