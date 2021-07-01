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一直聞到海鮮異味⋯她摸門底竟「撥斷屍體」 崩潰狂喊：救命

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友透露，自己在房間裡一直聞到一股「海鮮般的臭味」，卻找不出原因，最後發現味道來源竟是一隻壁虎屍體。 示意圖／ingimage
一名網友透露，自己在房間裡一直聞到一股「海鮮般的臭味」，卻找不出原因，最後發現味道來源竟是一隻壁虎屍體。 示意圖／ingimage

許多人都擔心房間若未維持整潔，可能出現蟑螂、螞蟻或其他蟲類生物。近日一名網友就透露，自己一直在房間裡聞到一股「海鮮般的異味」，但認真打掃一輪後，仍未找出確切原因，沒想到最後竟在重貼門縫時，意外將一隻死去已久的壁虎屍體撥成兩半，這才發現臭味的來源，讓她崩潰直呼「救命，我快不行了」。

一名網友在網路論壇PTT發文表示，自從上週六朋友來家裡喝酒後，房間的門把到浴室一帶，持續飄出一股異味，聞起來像是螃蟹、海鮮類的味道，但附近明明空無一物，讓她不解味道究竟從何而來。

原PO接著說，為了找出臭味的來源，她用了酒精、芳香劑和有香味的溼紙巾，把地板和門板都擦過一遍，還把臉貼在地上，用鼻子到處聞，發現靠近門縫的地方味道最重，但打開門後，外面的走廊就已經沒有味道；她甚至確認了隔壁房間的室友狀況，排除周圍有人發生意外的可能。

最後原PO決定重新貼門縫邊條，沒想到竟順手摸到一隻與邊條顏色相近的壁虎屍體，還意外將其撥成兩半，讓她崩潰大喊「想到我還貼著地板聞味道，說不定我的頭髮就有碰到，真的好噁心，救命，我快不行了」。

原PO最後在門縫邊條上找到死去已久的壁虎屍體。圖擷自ptt
原PO最後在門縫邊條上找到死去已久的壁虎屍體。圖擷自ptt

文章曝光後，網友紛紛留言「這味道會永生難忘」、「只能多噴點香水了，但那味道可能還會持續幾天」、「天啊，沾到手真的陰影面積太大了」、「還好現在大家應該都有消毒用品」、「是我真的會崩潰」等。

不少人則說「之前先聞到有點妙的味道，幾天後發現被夾在門和牆壁中間的壁虎，整個超臭」、「別說了，前兩個月壁虎死在冷氣裡面，吹出來的風⋯⋯」、「曾經把雨衣晾在機車上，結果有壁虎死在雨衣內，害我車廂裡殘留噁心臭味」、「我有一次門關不起來，才發現門縫有壁虎被我壓死，超崩潰啊」，分享類似經驗。

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