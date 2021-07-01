外送員被指示餐點送上樓！見大門「1公告」無言 網轟：很糟糕

新冠肺炎疫情嚴重，全國三級警戒延長到7月12日，為了防疫盡量避免出門，讓不少人會選擇使用外送的方式，用零接觸的方式減少感染風險。不過有一名外送員指出，疫情期間有民眾貼公告特別指示外送員「必須送上樓」，讓他無言又無奈，但也引起了網友兩派論戰。

一名外送員在臉書「爆怨2公社」發文說，日前看到了某戶人家門口貼著公告寫著「請某棟5樓之2住戶，請外送員送餐時，特別指示外送員必須要送上樓，已經被我撞見很多次，目前印度變種病毒Delta非常恐怖，這位住戶依然故我的不遵守防疫規定下樓取貨，請各位鄰居日後如果不幸染疫，做疫調的時候務必要告知疫調人員此事，方便日後求償提告」。

外送員表示，看了這公告無言也很無奈，認為疫情嚴重期間，如果非身體因素，自己下來拿真有那麼困難嗎。 圖／爆怨2公社

外送員表示，看了這公告無言也很無奈，認為疫情嚴重期間，如果非身體因素，自己下來拿真有那麼困難嗎，他也抱怨，沒送上去會吃負評及投訴，然後公司又會不查原因停權，最後導致不能跑單「要怎麼選擇呢？」。

該文曝光後也引起網友熱議「貼公告者真的是好心人啊」、「這種住戶真的很糟糕，自己下來拿很難嗎？」、「我個人是不喜歡外送員送上樓，除了防疫之外也保護其他住戶跟我自己門戶安全。」、「現在都是放在一樓了」、「我覺得外送員確實不要上樓比較好，為了鄰居的身體健康著想」、「如果大樓規定不可以送上去就不能送」。

但也有人認為「應該是在居家隔離，然後有外出拿餐」、「地方有規定不能送上樓嗎？沒有阿，我繼續送上樓」、「可能真的腿不方便吧⋯」、「應該是居家隔離」、「如果對方是殘障人士呢？」。