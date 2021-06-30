寧夏夜市復業！人潮照曝光惹議 他列「2特色」喊：防疫做得到

台灣近期單日本土確診人數下降，疫情稍有趨緩，台北市長柯文哲日前宣布，北市除了南萬華地區以外的夜市、商場，可在有條件下復業，而寧夏夜市在昨日已率先「微解封」，許多攤販重新營業，吸引部分人潮到場購買，現場畫面曝光後，引發熱烈討論。

一名網友在網路論壇PTT發文透露，自己住在寧夏夜市附近，順路經過時，於夜市入口處觀察了一下復業情形，發現攤販都是在同一側開攤，現場也有工作人員進行防疫管制。至於人流部分，他認為人潮並沒有像平時一樣多，不過仍強調「希望大家能努力做好防疫」。

全國三級防疫警戒持續一個多月後，台北市29日首度微解封非熱區的夜市，前往排隊購買的民眾不少。記者潘俊宏／攝影

現場畫面曝光後，不少網友紛紛留言「好多人，怕」、「心臟真大顆」、「乖乖在家很難嗎？」、「少一排不過還是太危險」、「逛夜市會接觸多少人」、「先達成一個月內清零再開夜市不好嗎？」、「我還是不支持，人只會越來越多」、「疫情根本還沒有樂觀成這樣」等，擔心出現防疫破口。

不過也有許多人說「支持，要跟經濟取得平衡」、「家裡附近麵攤都比這多人」、「這人潮有比上班時間的捷運、公車多嗎？」、「跟路上走路的人一樣意思而已」、「其實開放空間風險比密閉空間通勤低」、「夜市在戶外空氣流通反而比其他地方安全」、「認真說，公司上班固定空間數百人比這個開放空間慘多了」，認為若做好管控，夜市微解封並無不妥。

全國三級警戒下，許多商家生計受到影響，夜市微解封首日，寧夏夜市的攤商在接近傍晚時推出餐車營業等候客人。記者潘俊宏／攝影

此外，還有網友回文分析，以寧夏夜市的所在位置來看，周遭巷子不多，餐飲攤販集中在靠近民生西路端，後半段則是餐飲外的其他攤商，且寧夏夜市一直以來都有自治會管理，推動電子支付、環保餐具等，現場各處也都設有垃圾桶，整體規劃和治理算是相當完整。

該網友強調，寧夏夜市「地理位置條件不複雜」和「本身自治會強大」，若再加上北市府確實監督防疫措施，他認為「寧夏夜市應該可以做得到」，且一定比一些巷弄多、難掌握的菜市場或其他夜市更容易管理，不必過度擔憂。