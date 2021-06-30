生鮮外送到府！他接單一看「商品內容」秒棄單：別折磨外送員

因疫情影響，不少人減少出門次數降低染疫的風險，因此買菜及日常用品也會選擇使用外送平台採買。一名外送員接到一張訂單，總共重達19公斤，令他相當傻眼，不禁直呼，「請不要折磨外送員」。

一名外送員在「爆怨2公社」發文，他po出收到的訂單內容，包含番茄醬700g、巧克力麥芽飲品450g、洗衣精2300g、洗衣粉1.9kg、咖啡18入、護墊3包、冰棒一盒、燕麥餅一盒、黑胡椒一瓶、豆漿1857ml、芒果600g、威化餅一盒、蠔油1200g、高麗菜900g、低糖豆奶2000ml、鮮味炒手一盒、鹹蛋4粒、漂白水1500cc、一塊涼糕、黑木耳200g、葡萄450g及一袋大購物袋，原po一看想當無奈，「這個已經要開車載了，請不要折磨外送員」，最後也決定棄單，此文一出，引起不少網友討論。

網友紛紛表示，主要是平台問題，「覺得這不是消費者的問題，平台就是可以一次買那麼多，怎麼分配送貨量才合理，應該是平台系統要考慮的」、「這明明是平台問題…平台不限制購買量、不安排適當的配送方式，消費者買個東西，怎麼會曉得店家跟平台會怎麼配送」、「平台問題請不要怪消費者」、「他依照你們公司規定下單，折磨外送員的是你們公司才對吧」。

不過，有網友認為，消費者應體諒外送員，「光那個袋子也不夠裝」、「這些最好一個購物袋裝的下」、「辛苦了，安全起見，選擇棄單是好的，一單沒多少別跟生命開玩笑」、「大概19公斤左右了」、「這種點餐的腦袋也是有問題，想也知道機車載，這些東西一定被壓爛啊」、「當外送員後面都拖著一台三輪車逆」、「到底以為自己付了多少運費？」、「這個可能等三個小時以上也等不到東西…」、「好糟蹋外送員的菜單…」。

有網友則認為，可以選擇拆單，「這些我自己騎車載過…但是店家要幫忙拆單才是，外送員一次會接3、4單，這樣載不下！」、「店家可以選擇拆單，但是他們不用而已」、「應該是店家可以反應給平台，拆單多派人來載商品」、「東西多就拆單啊…反正之前我也是狂跟派單要求拆單」、「其實…可以拆單，真不知道你是古意還是…」。