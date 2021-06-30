台灣少女漫畫家含嬰兒GG稱「口感像粉腸」 網友暴怒：已報警

新生兒白淨可愛，爸媽常會親親抱抱摸摸蹭蹭來表達親近喜愛之意，但日前林姓少女漫畫家育兒時，與老公打賭「輸的人含兒子小GG」，更稱「口感像粉腸」一事，在網路引起軒然大波，遭網友通批「這是性侵了吧」，事後漫畫家刪文道歉，目前已關閉臉書粉專。

台灣知名林姓少女漫畫家常在臉書以插畫分享育兒趣事，但近日卻因插畫內容出格引起眾怒。有網友在社群媒體Dcard、噗浪爆料，質問日前林姓漫畫家畫出的育兒行為「真的沒問題嗎」，從畫家分享的插畫內容可看出，她與老公在為嬰兒洗好澡後，突發奇想與老公打賭「輸的人要含一下弟弟的小GG」，結果最後兩人都「含一下」，還稱口感「像粉腸」。

脫序行為令網友怒批「這是性侵了吧」、「超噁心耶毀三觀」、「我看了什麼鬼」、「不可思議的行為」、「打從心底的不舒服」，不少喜愛其作品的粉絲也表示不能接受，「以前很愛看她的漫畫耶」，更有網友稱「已報警」、「通報社會局了」。

輿論爆發後，漫畫家迅速刪除爭議貼文並道歉，對「貼文引起讀者不悅造成軒然大波」表達歉意，且反省「日後對於育兒教養方式、創作題材選擇會更加謹慎」，目前臉書粉專已關閉。另有社工網友證實，已通報社會局並受理處理中，會調查圖文內容是否屬實。