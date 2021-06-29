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房客控「撞鬼」積欠房租！ 留一地穢物深夜潛逃 房東怒：連香水都壓不過

香港01 / 朱利安／撰文
房東到屋內查看，才發現衛生情況極差。圖／翻攝自爆料公社
房東到屋內查看，才發現衛生情況極差。圖／翻攝自爆料公社

房東遇上欠租或大肆破壞物業的麻煩租客，真的慘過見鬼！台灣1名房東日前在網上發文，講述遇到的可怕經歷，他指租客拖欠房租、水電費等多個月，更先以屋內有鬼影響運勢為由，然後以死相逼，甚至突然搬屋「潛逃」。但可怕的是，當房東事後入屋查看，驚訝地發現屋內遺有狗糞、大量狗毛和尿垢，非常嚇人。

該名房東在「爆料公社」發文，表示最近遇上1名恐怖租客，由於對方已拖欠房租、水電瓦斯多個月，於是不斷追討欠款，但租客卻聲稱屋內鬧鬼，導致他精神極差，甚至因此患上躁鬱症和憂鬱症，要求房東不要再逼他；租客後來更以死相逼，不久卻又「潛逃」，與房東斷絕聯絡。

連洗衣機的隔網也全是狗毛。圖／翻攝自爆料公社
連洗衣機的隔網也全是狗毛。圖／翻攝自爆料公社

房東屢次尋找租客想作出溝通去解決問題不果，只好進入屋內查看情況，不料地板上都是狗毛，更有已經乾涸的狗尿漬和糞便，傳出陣陣惡臭，「連清潔都要點香水蠟燭，還壓不過去，超可怕！」，屋內不少家具都被惡意損毀，就連洗衣機隔網也堆積了狗毛，非常恐怖。

網友看過照片後，紛紛狠斥涉事租客離譜，也理解房東的無奈，認為現時租屋時，一些房東會問長問短、要求多多，皆因過去遇到過麻煩租客，「那馬桶是麻辣鍋是嗎？」、「就是因為這樣，我的房子寧願關蚊子給蟑螂住，也不願意租」、「就是有這種垃圾，才影響很多養寵物的人租不到房子！」、「長期的狗尿味真的很難清到無味，這個爛房客實在是很可惡」。

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文章授權轉載自《香港01》

房東 爆料公社

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