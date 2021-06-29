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防疫排名慘跌第44名！他發文掀討論 眾人好奇「第8名」

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣因疫苗接種率等因素，在全球防疫韌性排名中狠摔至第44名，有網友對此發文討論，引起熱議。聯合報系記者侯永全／攝影
台灣因疫苗接種率等因素，在全球防疫韌性排名中狠摔至第44名，有網友對此發文討論，引起熱議。聯合報系記者侯永全／攝影

彭博資訊去年起製作「全球防疫韌性排名」（Covid Resilience Ranking），每月底更新排名結果。台灣五月排名因本土疫情爆發，由第五名退至第十五名，昨（28日）公布的最新排名中，台灣在五十三個主要經濟體中慘跌至四十四名。對此，有網友發文討論台灣排名雪崩，且在排名中僅優於祕魯、孟加拉、巴基斯坦等九國，貼文引起熱議。

原PO在PTT八卦板發文「彭博世界防疫排名 台灣慘跌至第44名！」，他在文中說明彭博資訊製作的全球防疫韌性排名，評比對象為全球超過2000億美元規模的經濟體，共有53個國家。四項評比項目分別為「疫苗接種率」、「封鎖嚴重性」、「航班載客力」與「已接種疫苗旅客自由度」。

原PO點出台灣近兩月的排名只退不進，「上個月疫情爆發從前段班第5名跌到15名，這個月最新公布的排名直接雪崩到第44名。」他也補充，在排名上台灣僅優於祕魯、孟加拉、巴基斯坦、哥倫比亞、印尼、印度、馬來西亞、菲律賓、阿根廷等九國。

貼文一出引起網友熱議，「中國第8名」、「只看現在這時間點，美國和中國的確比台灣好」、「中國、英國、巴西、南非、越南、泰國都在台灣前面」、「疫苗覆蓋率扣太多分」、「台灣在倒退走，世界跟不上台灣」、「已經從防疫模範生淪為疫苗乞丐了」、「台灣航空旅客減少數比疫情前同期少了91.5%，這個是最慘的」、「接種數低、不能開啟國門，名次就會越來越低」。

也有網友指出台灣目前疫情控制漸趨穩定，民眾不需灰心，「用時間差去看這排名合理啊，但現在確診數下去了，應該下次排名就會回升了」、「看起來跟活動自由程度相關，所以跟疫苗施打率關係很大，慢慢等到可以解封那天吧，用這個來評論政府防疫能力並不恰當，我們是在走一年前外國的過程，美國死了60萬人現在終於恢復社交，台灣已經很慶幸能減災成這樣」。

彭博防疫韌性排名表 製表／國際組
彭博防疫韌性排名表 製表／國際組

疫情 PTT 彭博

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