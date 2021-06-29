豬排便當見「粉色白飯」以為是洗手劑食慾全沒！ 內行揭真相

許多外食族三餐會選擇買便當或自助餐，可以自由挑選主餐、配菜，十分方便，不過日前一名網友分享買了一份豬排便當，沒想到將主菜豬排掀開後，竟然看到大面積粉紅色的白飯，讓他相當疑惑，引起網友熱議。

一名網友在⟪爆廢公社公開版⟫發文指出「為什麼吃個便當，裡面要加黑手牌？」從貼出的照片可以看到，原PO將豬排掀開之後，底部的白飯表面灑了一層粉紅色的東西，而原PO所笑稱的「黑手牌」是一種強力洗手劑，專門給工人、汽機車維修員等人使用，與便當內的東西顏色非常相似。

該貼文一出立刻掀起一陣討論，不少人表示「看了就沒食慾」、「黑手牌高中汽車科常用」、「這到底是什麼啦，真的好噁」、「吃便當20年沒看過有人加這種＝＝」、「為何會加在裡面，太誇張」、「看起來很像福壽螺蛋，快吐了」「飯前洗手，懂？」、「防疫措施要做好」、「因為吃完可能嘴唇四周跟手會油膩，所以免費贈送黑手牌」、「副作用是打嗝會吐泡泡」、「連吃個便當都在呼籲要勤洗手」、「所以粉紅色那個好吃嗎？」。

此外，也釣出專業的網友回覆表示便當上的粉紅粉末並不是強力洗手劑，「日本常見的櫻花魚鬆啊....」、「櫻花魚鬆變黑手牌，快笑死」、「去日本飯店和食早餐也有，吃起來甜甜的」、「櫻花魚鬆粉沒錯」、「ㄜ...就櫻花魚鬆啊，沒吃過喔」、「我沒想到在台灣，櫻花魚鬆就變黑手牌了，太好笑」。

事實上，櫻花魚鬆（桜田麩）在日本十分普遍，尤其在櫻花季時，幾乎在每間超市都可以看到它的身影，日本人喜歡在壽司卷和飯糰內加入櫻花魚鬆，或是撒在便當上增添春天的顏色。