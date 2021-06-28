搭台鐵上班驚現「車廂爆滿人潮」 他諷：真的期待解三級

台灣近日傳出印度Delta變種病毒株入侵，讓原訂於今（28）日解封的三級防疫警戒，也延長至7月12日，對此便有一位網友分享，在原訂要解封的今日，在上班通勤時看見台鐵車廂內十分擁擠，就像是疫情前的人潮一樣，讓他超傻眼直呼「是不是解除三級有望了？」

原PO於28日在PTT上發文說明，自從三個禮拜前開始，上班搭車的人慢慢變多，而這禮拜竟然比上周更多，還站滿整個車廂，就如同5月時尚未升級防疫警戒的平常日一樣，讓他無奈的反諷「是不是解除三級有望了，真的期待7月解除三級，大家蜂擁出門上班和遊玩」。

此文一出，不少深有同感的網友便紛紛一同反諷回應「病毒知道你們要去上班，不會傳染」、「病毒會自律 」、「病毒不會攻擊上班族你忘了嗎？」、「病毒會在上班的時候休息，請不要太不滿」。

但也有留言認為，即便在疫情下仍有些公司沒辦法在家上班，還是需要通勤前往公司，「公司不會不見，但不去你的位子會不見」、「不通勤是怎麼上班？連怎麼上班都要管喔？」、「還是居家辦公啊~只是主管希望你『自願』進辦公室」、「社畜就是該死」。