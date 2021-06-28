父確診插管又失智…他曝染疫後家中慘況 無奈嘆：政府能幫什麼？

新冠肺炎肆虐全台，不少家族出現群聚感染，對家庭而言是相當嚴峻的考驗。有確診的網友分享，他發病後一個半月身體才總算快恢復正常，不過他的爸爸是重症，至今已插管一個月，健壯的他消瘦成憔悴的老人，無法站立、進食、排泄，甚至有失智狀況。他的媽媽失眠一個月，半夜還會偷哭，而他的工作也備受打擊，他無奈表示「政府到底要負責什麼呢？」

一名確診的網友在PTT發文表示，他因為氣管不佳，從5/11發病後到6/15仍有咳嗽、喘，雖然歷經第二次核酸檢測確認是陰性，但還是有症狀，光是戴著口罩走路都會呼吸困難，直到6/20身體才恢復9成，咳嗽、喘的狀況也緩解。

他表示，進行第二次核酸檢測時，能夠明顯感覺醫療資源有稍微緩和，當時到醫院排隊等候約20到30分鐘，快篩結果15分鐘出爐，核酸檢測則是一到三天有結果，他給予肯定「整個過程變得有秩序，真的很想給雙北的首長跟醫護人員給個讚」。

該網友表示，他的爸爸確診後是重症，至今已插管一個月，曾肺浸潤、發炎、反覆發燒，一直沒有脫離危險狀態，院方多次與家屬聊到「最後時刻要急救或安寧」。

近兩天爸爸呼吸系統穩定，他第一次與爸爸視訊，只見原本健壯的他變成一個憔悴的老人，「四肢肌肉都沒了，皮膚都乾扁，連站立都沒力氣。人還是插著鼻胃管，因為沒辦法進食。也插著尿管，因為沒辦法排泄」。

該網友說，他的爸爸「因為打了一個多月的鎮靜劑，其實呈現失智的狀態。我們家人他一個都不認識，一個人會喃喃自語，會想掙脫，會哭泣，我們現在就是派一位家人進去陪同，一邊照顧一邊多跟他說話，希望某天他能恢復記憶。同時，我們還要開始準備很多無障礙空間在家裡，不然他也不能在家裡活動」。

由於家人確診，該網友家中狀況也受到重創，他的媽媽失眠一個月，凌晨經常起床偷哭，他的工作也受打擊，雖然公司有體諒，但也不可能永遠接受這種狀態，加上等到爸爸回家後，照顧壓力恐怕又會更加重。

對於政府的態度，該網友直言「覺得很可笑」，他說，曾看到政府官員說他能負責，但「能負責什麼呢？」，他表示，「我們每隔幾天就會接到醫院來說某些療程、藥物或物品要自費，基本上我們都不問價格就跟醫院說我們願意自付！不然怎辦呢？我的工作這樣了，能怎辦呢？我母親的淚跟憂慮，我家人們的淚跟憂慮，能怎辦呢？」

該網友說，「我老媽73歲了，還輪不到她打疫苗，能怎辦呢？政府究竟要幫我們什麼呢？政府要負責什麼呢？能還給我們原來那個健壯樂觀的父親嗎？我太太現在也懷孕七八個月，所以我還要努力堅持。只是很堅強的我，在這一個月中崩潰過兩次，哭過兩次，能怎辦呢？」