叫外送沒附餐具！他爆氣丟垃圾桶給負評 店家不滿：有這麼氣？

疫情期間不少人仰賴外送平台解決三餐需求，有時店家疏忽忘了附上餐具，可能會導致消費者不便。不過有店家抱怨，某筆訂單忘記附上餐具，想不到消費者竟氣到留下一星負評並表示「直接丟垃圾桶」，讓他傻眼表示「有必要這麼生氣浪費食物嗎？」

一名網友在臉書社團爆怨公社發文表示，他是經營小吃店的店家，疫情期間餐點都是透過外送平台外送，近日某筆訂單因店家疏忽忘記附上餐具，想不到消費者氣到留下一星負評，並寫下「叫外送沒筷子吃什麼？直接丟垃圾桶」。

該網友傻眼表示，「第一次遇到這麼激動的客人！叫外送到家，可能我們人員沒注意，沒放到免洗餐具，有必要這麼生氣嗎？你這樣浪費食物好嗎？客人只要一根手指按下退款，我們店家就會被外送平台強制扣除這筆費用了，所以丟了餐點也不心痛吧？我只是好奇，客人你都在家裡了，難道家裡沒任何餐具嗎？」

店家抱怨，消費者只因外送沒附上餐具就將餐點丟掉。圖／取自 爆料公社

對此，有網友留言「我才不信他會直接丟垃圾筒」、「我覺得是他自己沒勾選要餐具」」、「我相信他一定沒丟！敢在網路上嘴而已吧」、「放心啦！連免洗餐具都該該叫的人，不會把花錢買來的東西丟掉啦」。

不過也有人認為「你有附上餐具就不怕客人找碴，自己理虧自己吞」、「有人肚子餓的時候火氣會大，等半天發現沒筷子可以吃真的崩潰」、「我上次在外面住宿沒給筷子，後來我拿兩隻牙刷當筷子用，我可以理解他的憤怒」、「有些租屋在外真的沒餐具」、「有些人工作很忙，根本沒時間準備餐具」。

該網友解釋，「今天是週日，所以我只是個人覺得應該沒工人會上工或上班，所以猜測在家可能比較高？而且防疫期間通常不能外出旅遊應該會在家居多，如果客人要退費我是沒意見，這是他的權益，但是留言丟棄餐點不管真假，看了總是讓人心情難過」。

該網友補充表示，「我只是抱怨看到這個評論讓我覺得不太開心，我也經常叫外送，也經常遇到沒給筷子的時候，我也沒這麼爆氣，只會趕快想辦法找東西來用餐，而不是把餐點丟了然後上網來罵店家，甚至如果客人打給我們，說沒附餐具要我們外送筷子過去，我們也會抽空送過去的」。