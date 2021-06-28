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訂14杯飲料被檢舉群聚 他不滿無辜遭警上門關切：不想上樓就說

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友發文爆料用外送平台訂了14杯飲料後，警察竟上門關切，原來是被送餐的外送員檢舉群聚，貼文引起熱議。圖片來源／ingimage
一名網友發文爆料用外送平台訂了14杯飲料後，警察竟上門關切，原來是被送餐的外送員檢舉群聚，貼文引起熱議。圖片來源／ingimage

疫情期間民眾為避免染疫減少外出活動，三餐多自煮或是依賴食物外送平臺，外送訂單爆量之下消費糾紛也增加。近日一名網友發文抱怨因為飲料店有買一送一活動，便用外送平台訂了14杯飲料，竟被外送員檢舉群聚，貼文引起網友熱議。

原PO在FB社團「爆料公社發文抱怨，他在文中說明因為飲料店有買一送一活動，便用外送平台一口氣訂了14杯飲料。當外送員告知抵達時，住在五樓的原PO立刻打開樓下鐵門，也穿好衣服準備下樓取餐。當原PO打開門時，外送員已經爬上五樓，原PO便取餐並向他致謝。

沒想到外送員臨走之際突然補了一句「下次點這麼多還是下來拿」，原PO因對方口氣不佳嚇了一跳，便趕緊回覆「好，我知道了」。半小時後，警察卻突然上門關切，表示有人檢舉「原PO「群聚」。原PO大感訝異，向警方說明家中只有兩大兩小，「警察確認後就走了，我也跟警察說疫期間辛苦了。」

原PO推測應該是外送員向警方檢舉，但他對於對方挾怨報復相當不認同，「其實不想送上樓應該提前說，我想疫期間都是可理解及接受的，不是浪費社會資源讓警察還特別來一趟關心！」增加警察勤務之外，原PO指出也家人也受到影響，「家裡老人家也會嚇到擔心的！」

消息曝光後引起熱議，網友紛紛留言回應，「事主沒有送一杯給外送員，人家挾怨報復了」、「我一個人喝14杯有問題嗎？」、「我可以一次買一個禮拜的份」、「我們公司上班一次都叫外送20杯左右，也沒看過有人這麼無聊」、「啥時候外送員兼差檢舉魔人了」、「有次我也是買12杯，還被外送員提醒，還好沒報警不然就給他負評負到底⋯雖然人家是好心，但很無言」。

也有網友指出非常時期一次訂大量易壞的食物難免惹人懷疑，「之前就有案例，訂了六個便當被抓到群聚打麻將的，非常時期小心一點還是好的。至少一般民眾很少會一口氣訂這麼多杯啦，放太久口感變差、壞掉都划不來，想喝再訂就好了」。

警察 外送員 爆料公社 疫情

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