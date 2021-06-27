百貨人潮湧現！客直言「出來玩」 櫃姐傻眼：自行解封嗎

疫情尚未趨緩，三級警戒三度延長至7月12日，但近日各縣市觀光景點人潮增加，顯現出部分民眾因不耐長時間待在家中，防疫警戒已開始鬆懈。一名百貨公司員工便發文表示近日上班時明顯發現人潮增多，且多數顧客並非目的性消費，而是來消耗時間，讓她大感傻眼，貼文引起熱議。

一名女網友在Dcard發文「現在大家是自行宣布解封嗎？」，她在文中說明最近百貨公司開始出現逛街人潮，「少數目的性的顧客，一半以上都是來消耗時間，大多顧客看完商品都說有活動時再過來購買。」讓原PO相當不解，「好想知道現在出來逛街的心態是什麼？」

原PO分享日前店長在幫一組客人結帳時，店長隨口問了客人「是剛下班過來購買嗎？」，沒想到對方竟回答「沒有，出來玩的！」疫情期間出遊的舉動讓在一旁擦玻璃的原PO瞬間傻眼。此外，原PO無奈指出昨天（26日）出遊的民眾更多，「樓面也是一陣一陣的人潮，樓下美食街通道更是壯觀。」文末她也不滿直言，「請大家不要存著僥倖心態，看了真的好生氣！」

貼文一出引起關注，也有同為百貨公司的員工回覆，「這兩天櫃上業績已經恢復到三級縮短營業時間以前的水準了～甚至還更好呢！一堆使用電子支付掃個臉就把口罩拉下來的啊、實名制不想配合的啊、口罩直接拉到下巴喝個飲料、吃個冰淇淋的人。講也講不聽，最後也不講了」、「人潮真的有夠可怕，一堆人拿起我們的商品，過去問他們要找什麼，客人：我只是來逛逛看看的⋯⋯。我整個超傻眼的，現在不是疫情嗎？而且還一堆帶小孩、帶寵物的」。

網友也紛紛回應貼文，「而且現在暑假，更閒了，所以超多人出去」、「今天高雄市區塞車唷，大家都出去玩了」、「我覺得大家可能真的防疫疲勞了，但是政府還是要負最大責任。出來玩的我還是不認同，因為他們把自己暴露在危險之中，然後不幸確診辛苦的是我們醫護人員，政府沒辦法保護你，你也要保護自己吧」。

部分網友則指出，若是只用道德約束民眾，隨著時間延長，約束力下降也是必然的現象，「現在都靠道德勒索在約束人民，政府拿出魄力做點事好嗎？」、「法令沒有說逛街會罰錢啊 ，覺得沒必要這樣道德約束別人吧。如果真的需要到關閉商店，那也是該政府下令請商店停業，而不是一直道德勒索人民吧」。