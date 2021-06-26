快滿出來！男「只存50硬幣」喊舒壓 過來人：拿去換會吐血

生活不容易，在充滿低薪、高物價的時代，常常被壓得喘不過氣，為了過上更好的生活，只能拼命存錢。有一名網友表示外送回來整理錢包，有50元金幣都會往杯子丟，看到一天一天變高好舒壓，想問大家喜歡嗎，結果反而一票網友認為「不喜歡，因為50元很多假幣」。

網友在臉書「爆廢公社公開版」發文，他表示自己每天跑外送回來整理錢包，只要裡面有50元金幣都會往杯子裡丟存下來，看著50元一天一天變高，覺得實在是太紓壓了，他也好奇大家會特別只存50元嗎，只見照片用一個玻璃杯裝，50元已經疊到快到杯口了。

結果反而釣出一票不喜歡的網友，「結果拿去存的時候，出現不少假幣，這是真人真事，很多人遇到」、「可能有一半以上是假的喔！我超討厭50元硬幣，拿到就要趕快買」、「我不會存50元，因為很多假的，存了一萬四去換結果只換九千塊，其他都是假的」、「不喜歡，等哪天你把它們拿去換會吐血，銀行會說有多少假幣沒收」、「有一次全部拿去銀行存，裡面超多假幣，還被銀行沒收」。

不過也有人說，「我也是存50元」、「我之前存過一年7萬多」、「有，零錢存錢法超適合存不了錢的人，之前佛系存零錢也存了1萬多」、「我最高紀錄50元存了有10萬」、「我也都只存亮亮的50元硬幣」、「我也會刻意把50硬幣留下來丟豬公」、「每天至少存一個」。

中央銀行也曾經教民眾該如何辨別50元真偽，正面國父像頭髮、鬍鬚、眼眸應該要立體清晰；幣邊滾字共有4段「NT$50」字樣，呈現正、反順序排列絲狀幣邊中間，滾字刻痕清晰；背面隱藏字向左、又各轉15度可以清楚浮現「五十」及「50」字樣；硬幣色澤黃色有金屬光；幣邊邊高均勻且明顯。