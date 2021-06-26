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被當盤子？冷氣每年灌冷媒還故障 網警告揭關鍵：會一直被坑

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友PO文提到，自家冷氣一年就要灌一次冷煤，但是壓縮機也都有正常運轉，卻不知道為何故障，於是他就好奇詢問網友「這樣是不是被當盤子了？」圖／聯合報系資料照片
一名網友PO文提到，自家冷氣一年就要灌一次冷煤，但是壓縮機也都有正常運轉，卻不知道為何故障，於是他就好奇詢問網友「這樣是不是被當盤子了？」圖／聯合報系資料照片

夏日天氣炎熱，室外溫度時常飆破30度，不少人已開始開冷氣消暑降溫。不過就有一名網友在臉書《 爆廢公社公開版 》PO文提到，自家冷氣一年就要灌一次冷煤，但是壓縮機也都有正常運轉，可是今年卻不知道為何故障，於是他就好奇詢問廣大網友「我這樣是不是要被當盤子了啊？」

原PO在文中表示，家中冷氣今年又不冷了，但是每年都有灌一次冷媒，而且壓縮機也有運轉，詢問冷氣行後，師傅直接就說沒救了，只能換新的一台，這就讓他懷疑自己是不是被騙了，並希望有專業網友提供解答。

PO文一出後，隨即引來大批網友熱議，紛紛認為原PO是遇到黑心店家，「我裝的冷氣十幾年了，沒有重灌過，就是有黑心的店家騙不懂的人」、「在台灣找到黑心的修比你買新的機率更高，維修加工資可能半台新機去的價錢了」、「應該是被騙了，正常的冷氣不用一直灌冷煤」、「該換別家電器行來維修了」、「冷媒沒漏基本根本不用灌」。

也有網友指出故障原因，「你有可能是冷媒管有破裂，造成冷媒外流，如果機子很老的話，我還是建議你換一台，比較省電」、「冷媒正常使用情況，用多久都不用灌，除非有漏，只灌冷媒不抓漏就是會一直被坑」、「你銅管有破洞，不補漏只灌冷媒遲早也會漏完，特別是在冬天冷氣不開機時，冷媒壓力大漏更快」。

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