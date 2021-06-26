擅停私人車位屢勸不聽 ！過來人曝1招：可以告毀損

都會地區人口稠密，如果不是住宅本身有停車場並附有車位，自己在外面找停車格可說是一位難求。昨（25）日就有一名網友在臉書《 爆怨2公社 》中PO文提到，自己上班的診所原本已經租了車位，但卻經常有民眾擅自將車停放在車格內，就算貼了公告、用圍籬圍起來都沒用，最後只好用「手寫」警告直呼「到底哪裡看不懂？」

原PO在文中表示，汽車車位原本就已經被自家診所承租，卻不斷有民眾將車停放在車格中，即使有圍起來也勸導過很多次，對方還是一直將圍籬移開，直接把車開進車位。

從原PO貼出的照片中可見，他原本貼出的公告寫著「此車位本診所已承租，已勸導多次，屢勸不聽者違停一律上鎖，開鎖費500元新台幣，請自重」，沒想到才將公告貼出，對方竟又將車子停進車位。

接著原PO就氣的直接用手寫道，「車主您好！此車位是本診所承租的，使用者付費，請問你要一起分擔停車費嗎？看得懂中文嗎？麻煩不要再停了！」並在PO文中說道「我是不是太溫柔？」

PO文一出後，隨即引來大批網友熱議，紛紛留言回應，「居然有人可以這麼理直氣壯」、「可以直接上鎖了」、「台灣有些人一上了車，智商可能只剩一半都不到的很多」、「不懂中文的一堆，而且還越貼越故意停」、「其實有人連私家車庫都敢停進去了」、「在停車位地板上撒釘子」。

也有不少網友分享自身經驗，並提出可以解決的辦法，「如果有在明顯處公告私人車位，違停者要收開鎖費，鎖車是不會違法的」、「可以直接向對方提民事訴訟，在亂停車輛四周擺放圍籬，逼車主來聯繫。若對方強行破壞圍籬離去，就可以告他毀損罪，但建議不要去碰觸到對方車輛，以免產生爭議」、「有承租資料，遇到亂停者先報警，確認車主來時在警方面前告知，若再違停則鎖車請他繳交停車費」。