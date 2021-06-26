快訊

威剛擬包機送員工至關島打疫苗 每人補助10萬元

福建今新增4例境外輸入確診 全是「台灣輸出」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

擅停私人車位屢勸不聽 ！過來人曝1招：可以告毀損

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO表示，汽車車位原本就已被自家診所承租，卻不斷有民眾將車停放在車格中。圖擷自爆怨2公社
原PO表示，汽車車位原本就已被自家診所承租，卻不斷有民眾將車停放在車格中。圖擷自爆怨2公社

都會地區人口稠密，如果不是住宅本身有停車場並附有車位，自己在外面找停車格可說是一位難求。昨（25）日就有一名網友在臉書《 爆怨2公社 》中PO文提到，自己上班的診所原本已經租了車位，但卻經常有民眾擅自將車停放在車格內，就算貼了公告、用圍籬圍起來都沒用，最後只好用「手寫」警告直呼「到底哪裡看不懂？」

原PO在文中表示，汽車車位原本就已經被自家診所承租，卻不斷有民眾將車停放在車格中，即使有圍起來也勸導過很多次，對方還是一直將圍籬移開，直接把車開進車位。

從原PO貼出的照片中可見，他原本貼出的公告寫著「此車位本診所已承租，已勸導多次，屢勸不聽者違停一律上鎖，開鎖費500元新台幣，請自重」，沒想到才將公告貼出，對方竟又將車子停進車位。

接著原PO就氣的直接用手寫道，「車主您好！此車位是本診所承租的，使用者付費，請問你要一起分擔停車費嗎？看得懂中文嗎？麻煩不要再停了！」並在PO文中說道「我是不是太溫柔？」

PO文一出後，隨即引來大批網友熱議，紛紛留言回應，「居然有人可以這麼理直氣壯」、「可以直接上鎖了」、「台灣有些人一上了車，智商可能只剩一半都不到的很多」、「不懂中文的一堆，而且還越貼越故意停」、「其實有人連私家車庫都敢停進去了」、「在停車位地板上撒釘子」。

也有不少網友分享自身經驗，並提出可以解決的辦法，「如果有在明顯處公告私人車位，違停者要收開鎖費，鎖車是不會違法的」、「可以直接向對方提民事訴訟，在亂停車輛四周擺放圍籬，逼車主來聯繫。若對方強行破壞圍籬離去，就可以告他毀損罪，但建議不要去碰觸到對方車輛，以免產生爭議」、「有承租資料，遇到亂停者先報警，確認車主來時在警方面前告知，若再違停則鎖車請他繳交停車費」。

違停 民事訴訟 停車場

延伸閱讀

不知道該打哪支疫苗？ 毒理專家喊「我選AZ」：比較不會痛

20年餐廳不敵疫情！他問「2個月都撐不了？」 內行揭：沒必要

芒果盛產期到！他喜喊「今年超便宜」 網揭背後3理由：搶著賣

疫情趨緩「怎不解封」？他直喊：我們自己覺得三級很嚴重

相關新聞

擅停私人車位屢勸不聽 ！過來人曝1招：可以告毀損

都會地區人口稠密，如果不是住宅本身有停車場並附有車位，自己在外面找停車格可說是一位難求。昨（25）日就有一名網友在PTT中提到，自己上班的診所原本已經租了車位，但卻經常有民眾擅自將車停放在車格內，就算貼了公告、用圍籬圍起來都沒用，最後只好用「手寫」警告直呼「到底哪裡看不懂？」

男抱怨麥當勞薯條「根本沒裝滿」10年員工點出真相：正常

速食業者麥當勞，人氣居高不下，加上常推出優惠及新品，讓人想一吃再吃。不過有一名網友卻抱怨自己買了兩包中薯和一包大薯，結果份量卻「完全沒裝滿」，讓他直呼「現在麥當勞是很缺薯條嗎？」，也引來10年的麥當勞員工解答。

踩線15:29進銀行被臭臉 她怨「哪裡惹到妳」引網炮轟

通常銀行都會在15:30時準時拉下鐵門，不再受理任何業務。對此便有一名網友抱怨，自己踩線趕在29分進入銀行，卻遭到銀行櫃員的臭臉對待，讓原PO相當不滿抱怨「是哪裡惹到妳了」！

防疫廁所不外借！客竟硬闖「留排泄物」 他嘆：為保飯碗忍住

國內疫情嚴峻，全國三級警戒下，超商、加油站及各大場所紛紛關閉洗手間，不再開放外借。不過，一名加油站員工表示，日前他上班時，竟有客人趁同仁不注意時闖進被封條擋住的廁所，並在小便斗留下排泄物，而當天的領班發現後要求該顧客清理，沒想到卻被反嗆「這是你的工作」，讓他相當無奈。

阿嬤教抓住男人的胃！女友端厲害料理男友卻要吃這個 她崩潰：輸給氣炸鍋

很多觀念傳統的家庭，希望女兒「出得廳堂，入得廚房」。有位女網友在Dcard有趣板發文，說阿嬤跟媽媽從小灌輸「想抓住男人的心，就要先抓住他的胃」的觀念，小二起就教她做菜，她長大後高超廚藝始終無用武之地，男友甚至常吵著吃某樣東西，讓她氣到想飆髒話。

好市多內湖店也跟進停車收費？網友看到黃色這台感動喊「終於！」

好市多內湖店停車也要收費了？近日有網友前往好市多內湖店，意外發現牆邊擺著一台黃色疑似要用來收費的機器，網友看到後一面倒大讚「終於！」。先前好市多部分分店開始實施停車場收費制，不少人便敲碗希望內湖店也跟進，如今看來有望成真。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。