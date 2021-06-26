男抱怨麥當勞薯條「根本沒裝滿」10年員工點出真相：正常

速食業者麥當勞，人氣居高不下，加上常推出優惠及新品，讓人想一吃再吃。不過有一名網友卻抱怨自己買了兩包中薯和一包大薯，結果份量卻「完全沒裝滿」，讓他直呼「現在麥當勞是很缺薯條嗎？」，也引來10年的麥當勞員工解答。

網友24日在臉書「爆怨2公社」寫道，在麥當勞買了兩包中薯和一包大薯，結果實際上的份量「都沒有裝滿」，連大薯的份量都和中薯感覺差不多，讓他氣得直呼「現在的麥當勞是很缺薯條是嗎？」、「第一次來抱怨就是因為薯條裝不滿！」。

此文一出也引來許多網友留言，「加錢買加大的盒子，很正常啊」、「每次去幫我老公小孩買，很常拿到少少的薯條。偏偏他們最愛吃的就是薯條...」、「這已經多年前就成定局的事了」，不過也有人表示「我還沒有遇過這樣的」、「正常吧，薯條放一下就軟了阿」、「不過我每次吃他跟我的量都超多的耶」。

還有前麥當勞員工解答，「鏟了10年薯條的前員工路過，你的紙盒變形，所以薯條掉下去了，感覺上份量應該是正常的」、「是不是第一次吃麥當勞薯條，我以前在那上班鏟給自己吃，整個裝好裝滿還爆出來，拿回家也是縮水」。