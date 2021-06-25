防疫廁所不外借！客竟硬闖「留排泄物」 他嘆：為保飯碗忍住

國內疫情嚴峻，全國三級警戒下，超商、加油站及各大場所紛紛關閉洗手間，不再開放外借。不過，一名加油站員工表示，日前他上班時，竟有客人趁同仁不注意時闖進被封條擋住的廁所，並在小便斗留下排泄物，而當天的領班發現後要求該顧客清理，沒想到卻被反嗆「這是你的工作」，讓他相當無奈。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文透露，自己是加油站的員工，因為配合防疫措施，他們將加油的廁所暫時封閉，除了外圍用標示顯眼的黃色封條擋住之外，門口也大大貼著「為配合三級警戒本站廁所暫停使用」的公告，卻還是有客人擅自闖入。

他進一步指出，日前一名手持拐杖、目測年約40多歲的男子，趁自己和同事去三樓的員工洗手間如廁時，偷偷摸摸地跑進已經封閉的男廁，甚至還直接在小便斗上大號，留下無法沖掉的排泄物。

原PO表示，自己看到後，馬上請領班說明廁所不供外人使用，未料，這名男子竟辯稱「外面都沒貼，我怎麼知道不能用，而且我都拉下去了」；而領班請該男子協助清理其遺留下的排泄物時，該男則嗆聲道「這不是你們的工作嗎？為什麼要我清？」

原PO無奈地說，自己當下真的差點忍不住上前和他發生衝突，但為了保住飯碗，還是嚥下了這口氣。貼文曝光後，網友也紛紛直呼「我的話會拉住他，報警」、「台灣特產的刁民」等，為原PO打抱不平。