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好市多內湖店也跟進停車收費？網友看到黃色這台感動喊「終於！」

聯合新聞網 / 綜合報導
有消費者在好市多內湖店，發現疑似用來收取停車費的黃色機台。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
有消費者在好市多內湖店，發現疑似用來收取停車費的黃色機台。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

好市多內湖店停車也要收費了？近日有網友前往好市多內湖店，意外發現牆邊擺著一台黃色疑似要用來收費的機器，網友看到後一面倒大讚「終於！」。先前好市多部分分店開始實施停車場收費制，不少人便敲碗希望內湖店也跟進，如今看來有望成真。

臉書社團大批網友看到照片後，大讚好市多內湖店這項可能的新變革。由於內湖店周邊有不少商辦大樓，免費停車場可能被開車上班族占用，有消費者感嘆都成了「電視台停車廠」、「附近洽公的免費停車場」。也有人反諷若真的開始收費，之後勢必會有人發文「我有繳會費憑什麼還收停車費」。

多名習慣去該分店的消費者觀察到奇怪的現象，有時候賣場內沒很多人，「停車場卻是滿滿的」。反觀一到假日前往購物，停車場的位置不會非常難等，人潮卻爆滿。質疑平日車位都被非購物的人占用，相當詭異。

好市多已有多家分店實施停車收費制度，普遍獲得消費者好評。以新竹店公告為例，憑當日消費發票未滿500元仍可折抵停車一小時；累計滿500元則可免費折抵停車3小時，「真的去買東西很容易超過五百」。大順店實施收費制度後，有消費者貼出停車場空空如也的驚人場景，大讚停車成了一件很「暢快」的事。

消費者貼出好市多大順店實施停車收費制度後的樣子。 圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
消費者貼出好市多大順店實施停車收費制度後的樣子。 圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

好市多 停車場

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