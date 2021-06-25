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阿嬤教抓住男人的胃！女友端厲害料理男友卻要吃這個 她崩潰：輸給氣炸鍋
很多觀念傳統的家庭，希望女兒「出得廳堂，入得廚房」。有位女網友在Dcard有趣板發文，說阿嬤跟媽媽從小灌輸「想抓住男人的心，就要先抓住他的胃」的觀念，從小教她做菜，但長大後，她高超廚藝始終無用武之地，男友甚至常吵著吃某樣東西，讓她氣到想飆髒話。
「小學二年級的我，第一次站上板凳，手握煎鍋，小小手臂奮力翻炒鍋裡的高麗菜」。原po憶當年，她小小廚神之路就此展開，無論家常菜、功夫菜、烤餅乾、做蛋糕都沒問題，高中時候就能變出一桌年夜菜。「就這樣，我成為大家口中所謂賢慧會煮菜的女生。」
原po和男友交往後，嬌羞地表示想為愛下廚，男友卻回「我是外食族，我超怕蟑螂，煮菜會長蟑螂，堅決家裡不開伙」。後來遇上嚴峻疫情，她終於說服男友在家開伙，原po買了鍋子，第一次下廚就端出部隊鍋和燉飯，想要「抓住男人的胃」；殊不知男友對大餐沒反應，卻發現「這鍋子可以炸雞塊」，動不動就吵著要吃超市一大包的那種炸雞塊。原po欲哭無淚，「我還不如一台氣炸鍋」，文末順便問候了一下雞塊，「Ｘ的爛雞塊」。
小情侶有趣互動，笑翻網友，「學了一手好廚藝，卻交了愛吃雞塊的男友，隔著螢幕都能感受到那種氣憤」、「生日禮物就決定是一箱雞塊ㄌ」、「笑死，竟然被氣炸鍋比下去了」、「抓不住男人的胃，你可以抓住自己的胃」、「想抓住男人的心，要先幫他抓住蟑螂」、「於是氣炸鍋跟男友過著幸福快樂的日子，生了一打小雞塊（咦？）」。
也有網友挺雞塊，「可是...雞塊真的很好吃」、「看完也好想吃雞塊哦」、「餐餐給他雞塊，讓他吃到怕，以後看到雞塊都想死」」、「最後一句感受到對雞塊濃厚的怨恨」、「雞塊真的讚，疫情期間我也每天在家吃雞塊」。
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