快訊

疫苗殘劑之亂！台中登記民眾沒打到怒「怎可能沒有」

我致死率4.5%高於全球 莊人祥曝5國數據：高齡死亡導致

聽新聞
test
0:00 / 0:00

阿嬤教抓住男人的胃！女友端厲害料理男友卻要吃這個 她崩潰：輸給氣炸鍋

聯合新聞網 / 綜合報導
女網友為愛下廚，結果卻不如預期。圖為做菜示意圖。 圖片來源／ingimage
女網友為愛下廚，結果卻不如預期。圖為做菜示意圖。 圖片來源／ingimage

很多觀念傳統的家庭，希望女兒「出得廳堂，入得廚房」。有位女網友在Dcard有趣板發文，說阿嬤跟媽媽從小灌輸「想抓住男人的心，就要先抓住他的胃」的觀念，從小教她做菜，但長大後，她高超廚藝始終無用武之地，男友甚至常吵著吃某樣東西，讓她氣到想飆髒話。

「小學二年級的我，第一次站上板凳，手握煎鍋，小小手臂奮力翻炒鍋裡的高麗菜」。原po憶當年，她小小廚神之路就此展開，無論家常菜、功夫菜、烤餅乾、做蛋糕都沒問題，高中時候就能變出一桌年夜菜。「就這樣，我成為大家口中所謂賢慧會煮菜的女生。」

原po和男友交往後，嬌羞地表示想為愛下廚，男友卻回「我是外食族，我超怕蟑螂，煮菜會長蟑螂，堅決家裡不開伙」。後來遇上嚴峻疫情，她終於說服男友在家開伙，原po買了鍋子，第一次下廚就端出部隊鍋和燉飯，想要「抓住男人的胃」；殊不知男友對大餐沒反應，卻發現「這鍋子可以炸雞塊」，動不動就吵著要吃超市一大包的那種炸雞塊。原po欲哭無淚，「我還不如一台氣炸鍋」，文末順便問候了一下雞塊，「Ｘ的爛雞塊」。

很多人愛吃速食店雞塊，坊間超市也有類似的產品，方便客人買回家炸。　圖／麥當勞提供
很多人愛吃速食店雞塊，坊間超市也有類似的產品，方便客人買回家炸。　圖／麥當勞提供

小情侶有趣互動，笑翻網友，「學了一手好廚藝，卻交了愛吃雞塊的男友，隔著螢幕都能感受到那種氣憤」、「生日禮物就決定是一箱雞塊ㄌ」、「笑死，竟然被氣炸鍋比下去了」、「抓不住男人的胃，你可以抓住自己的胃」、「想抓住男人的心，要先幫他抓住蟑螂」、「於是氣炸鍋跟男友過著幸福快樂的日子，生了一打小雞塊（咦？）」。

也有網友挺雞塊，「可是...雞塊真的很好吃」、「看完也好想吃雞塊哦」、「餐餐給他雞塊，讓他吃到怕，以後看到雞塊都想死」」、「最後一句感受到對雞塊濃厚的怨恨」、「雞塊真的讚，疫情期間我也每天在家吃雞塊」。

氣炸鍋 疫情

延伸閱讀

這種菜吃起來有「蟑螂味」？ 內行人一眼揭真相：明明是極品

客只點小杯紅茶提「奇葩要求」 外送員一看傻眼：給我拖鞋

孕妻幫夫打小強！不解「為何男生會怕」 釣出超多苦主

三色豆吃不完怎辦？他上網求食譜 網分享料理冷凍食品新方法

相關新聞

阿嬤教抓住男人的胃！女友端厲害料理男友卻要吃這個 她崩潰：輸給氣炸鍋

很多觀念傳統的家庭，希望女兒「出得廳堂，入得廚房」。有位女網友在Dcard有趣板發文，說阿嬤跟媽媽從小灌輸「想抓住男人的心，就要先抓住他的胃」的觀念，小二起就教她做菜，她長大後高超廚藝始終無用武之地，男友甚至常吵著吃某樣東西，讓她氣到想飆髒話。

好市多內湖店也跟進停車收費？網友看到黃色這台感動喊「終於！」

好市多內湖店停車也要收費了？近日有網友前往好市多內湖店，意外發現牆邊擺著一台黃色疑似要用來收費的機器，網友看到後一面倒大讚「終於！」。先前好市多部分分店開始實施停車場收費制，不少人便敲碗希望內湖店也跟進，如今看來有望成真。

連日+0破功！他問「南部開始失守了？」 網疑這1點：傷很大

國內疫情未歇，全國第三級警戒延長至7月12日，不過值得關注的是，已連續多日沒有傳出新冠肺炎確診案例的高雄及屏東，這兩天病例數卻有上升趨勢。對此，有網友不禁發問「南部開始失守了？」引發熱烈討論。

「整盒紅海」嚇到外送員！ 她打開便當爽翻：謝謝店家

訂購餐點時，若有「客製」需求，最常見的方式就是在備註寫清楚。一名嗜辣網友因不滿意店家每次辣椒都加太少，決定「放大絕」要店家「加好加滿」，結果一打開便當盒真的看到一整片「辣椒海」，讓她開心感謝店家。

愈陳愈香？雜貨店這罐放22年未下架 網笑：潤髮乳界的長老

到賣場除了買日常必需品外，有時也會發現意想不到的東西！一名女網友日前到內湖某間雜貨店採買，意外看見架上放置製造日期為西元1999年的潤髮乳，被她笑做「22歲的潤髮乳，還在北市內湖區雜貨店架上未售出。」讓網友搞笑直呼「那是歷史文物」、「不知道洗了會不會回到1999年」、「鎮店之寶」。

外帶六道菜竟比三道菜便宜？內行人點破用意：店家策略

全國實施防疫三級警戒期間，餐飲業無法內用，只拚外帶業績。有民眾路過一家餐廳，看見貼在門口的外帶價格居然顛覆了他的認知，分享到社群網站上後也引起網友熱烈討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。