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踩線15:29進銀行被臭臉 她怨「哪裡惹到妳」引網炮轟

聯合新聞網 / 綜合報導
通常銀行都會在15:30時準時拉下鐵門，不再受理任何業務。 圖／ingimage
通常銀行都會在15:30時準時拉下鐵門，不再受理任何業務。 圖／ingimage

通常銀行都會在15:30時準時拉下鐵門，不再受理任何業務。對此便有一名網友抱怨，自己踩線趕在29分進入銀行，卻遭到銀行櫃員的臭臉對待，讓原PO相當不滿抱怨「是哪裡惹到你了」！

原PO在臉書社團「爆怨2公社」上發文說明，自己趕在29分時進入銀行，卻遭到銀行櫃員的臭臉，讓她相當不滿表示「妳有什麼意見嗎？你們不能等也不願意、不方便等，那我就拚命趕在關門前進去是哪裡惹到妳了，臉臭的跟什麼似的」。對此，她也補充道，當時自己後面還跟著一個大叔，銀行行員卻沒有擺臭臉給他。

此文一出，不少網友便紛紛回應表示，「例如我是餐飲業，在下班前一分鐘看到客人殺進來要吃飯，我也會傻眼+臉臭」、「自己不喜歡別人最後一分鐘來，別人也不喜歡妳最後一分鐘來，同理心」、「真的有些同理心，都要打烊了就不要硬要進去好嗎？正常都會臭臉的，沒有人喜歡晚下班」。

但也有留言分享自身經歷說明，並不是每間銀行都是這樣，「我有在15:29趕到門外過。鐵門拉一半了。我站在門外不知所措。保全：趕快進來。和我一起進去的，至少5人。我們這批人進去，就拉下鐵門了，辦完的人，從側門出去。所以還是要看銀行啦，也是有銀行不介意的」。

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