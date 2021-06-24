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連日+0破功！他問「南部開始失守了？」 網疑這1點：傷很大

聯合新聞網 / 綜合報導
連續多日沒有傳出新冠肺炎確診案例的高雄，這兩天病例數卻有上升趨勢，有網友不禁發問「南部開始失守了？」 聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影
連續多日沒有傳出新冠肺炎確診案例的高雄，這兩天病例數卻有上升趨勢，有網友不禁發問「南部開始失守了？」 聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影

國內疫情未歇，全國第三級警戒延長至7月12日，不過值得關注的是，已連續多日沒有傳出新冠肺炎確診案例的高雄及屏東，這兩天病例數卻有上升趨勢。對此，有網友不禁發問「南部開始失守了？」引發熱烈討論。

昨（23）日高雄市一口氣暴增9例確診個案，讓市長陳其邁忍不住怒批新北疫調不實；而今日高雄市和屏東縣各新增6例，讓不少人憂心南部疫情。

就有一名網友在PTT發文表示，最擔心的事還是來了，高雄和屏東各6例，「本來高雄每天+0有一陣子了，看來端午節傷害還是很大」，因此疑惑問道「南部開始失守了？」

文章曝光後，立刻掀起熱議，有網友質疑端午節是破口，「應該是端午節的問題，北漂的回南部過節」、「端午節後發酵，不意外」、「端午連假後，南部不爆才奇怪」、「南部人鬆懈了」、「南部如果炸了，非常不樂觀，只能寄望人口少跟大眾運輸不發達可阻擋」。

不過，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨日在記者會表示，確診數破百應和端午大型流動沒有太大關係，可能與相關群聚事件較有關，但後續仍有待更多數據來判斷。

PTT 新冠肺炎 疫情 高雄市 屏東縣 端午節

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