聽新聞
test
0:00 / 0:00
「整盒紅海」嚇到外送員！ 她打開便當爽翻：謝謝店家
訂購餐點時，若有「客製」需求，最常見的方式就是在備註寫清楚。一名嗜辣網友因不滿意店家每次辣椒都加太少，決定「放大絕」要店家「加好加滿」，結果一打開便當盒真的看到一整片「辣椒海」，讓她開心感謝店家。
這名女網友在臉書社團「爆廢公社二館」貼出自己的便當照，引起網友驚呼。照片中可見除了右側三分之一是清楚可辨的配菜，另外三分之二則被鋪上滿滿的紅色辣椒。發文者寫道，拿到外送餐點時，熊貓大哥語重心長地警告她「很…多…辣…椒…喔」，她雖心知是因為有特別備註，但也狐疑「究竟放了多少？」，沒想到真的是滿滿的辣椒，如願以償的她忍不住心中喜悅，大喊「謝謝店家」。
見到照片的網友個個嘆為觀止，「主菜都不見了」、「主菜就是辣椒！太猛了」、「辣椒配飯的概念」、「看了都肚子餓了」、「辣椒蓋飯？」。不少同為「嗜辣一族」的網友羨慕不已，「吃辣的人，會愛死老闆」、「這店家真的太貼心了」、「這老闆真好！有的備註很多還是捨不得給」、「我叫外賣最討厭店家忘記加辣，收到沒辣整個爆氣」。
有人好奇問到底備註寫了什麼，才能「逼老闆」這樣加料？發文者也大方分享訂單擷圖，補充說明自己之前說要大辣，但都只加一點點，於是這次直接在備註寫「我要很辣，辣+太少，希望滿滿辣椒」，老闆總算實現了她的願望。
看到如此「紅海」，還有人為發文者擔心，「屁股縮了一下」、「看到我肚子都絞痛了」、「真的能吃嗎？肚子還好吧」、「感覺菊花痛痛的」、「吃完大概就屁股會噴火了」。不過有網友表示，「好的辣椒醬其實不太會辣屁股」。
另外也有「辣椒達人」提出自己的看法，「辣椒多不代表好吃，重點要麻，辣，香，潤，層次夠了，一點點就讓你滿足感了。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言