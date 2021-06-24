愈陳愈香？雜貨店這罐放22年未下架 網笑：潤髮乳界的長老

到賣場除了買日常必需品外，有時也會發現意想不到的東西！一名女網友日前到內湖某間雜貨店採買，意外看見架上放置製造日期為西元1999年的潤髮乳，被她笑做「22歲的潤髮乳，還在北市內湖區雜貨店架上未售出。」讓網友搞笑直呼「那是歷史文物」、「不知道洗了會不會回到1999年」、「鎮店之寶」。

一名女網友日前在「路上觀察學院」Po照表示，去內湖一間雜貨店時，發現貨架上竟然有一瓶已停產、製造日期為西元1999年的「美克能潤髮乳」，搞笑稱它是「22歲的潤髮乳，還在北市內湖區雜貨店架上未售出。」此外再發現「剛成年的多芬潤髮乳，也還未售出。」製造日期為2004年，引來不少網友討論。

該名女網友還發現「剛成年」的多芬潤髮乳「也還未售出」。（翻攝自路上觀察學院）

網友看完「歷史文物」後表示，「貨架上其他潤髮乳都要叫它阿公」、「我要叫一聲姐姐了」、「不知道洗ㄌ會不會回到1999年」、「頭髮變成三歲的量」、「有效期限3年，它已經往生了19年」、「潤髮乳界的長老，要敬老尊賢」、「越陳越香」、「油水分離了吧這個」、「這古董耶，無價。抹完聞到味道閉上眼彷彿穿越22年前的時空」。

另一瓶2004年製造的「多芬潤髮乳」至今（2021年）「虛歲」已18歲，還有網友開玩笑稱是「剛出社會的社會新鮮人」、「看來這附近的居民只喜歡洗髮不愛潤髮」。