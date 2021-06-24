稚兒只穿小褲褲上視訊課被嘲笑 母氣炸反遭酸：妳開會也這樣穿看看

全國三級警戒延長至7月12號，學校課程不是停課就是改為視訊上課。就有一名媽媽上網抱怨兒子只穿內褲上視訊課，被老師及同學嘲笑「羞羞臉」，讓她很受傷，認為「穿內褲也不是什麼奇怪的事情」，被其他網友抨擊應該要尊重他人與自己，並酸這名母親可以「比照辦理」僅穿內褲開視訊工作會議。

這名母親日前在「靠北幼稚園」Po文表示，為了省電，讓就讀幼稚園的兒子在家中僅穿內褲上視訊課程，「就被老師說：『羞羞臉喔，穿褲子再來上課。』」慘遭班上同學嘲笑，事後向該名老師反映「這裡不是在學校是在家阿」，但老師回應「就算在家裡也不能太輕鬆，要注重，一定要小朋友去穿件褲子。」認為老師「思想有些邪惡」，做法太嚴格，穿個內褲並非奇怪之事，並表示之後都改看看線上教材，「不然還會受到小朋友嘲笑跟老師的指教，真的很受傷…」

網友看完後認為老師「沒有錯」，「可以換個方式表達」、「應該委婉一點請孩子穿褲子」，反而認為母親想法有問題，建議「基本禮儀要做好，尊重老師跟同學好嗎？真的是很傻眼，家長的問題。」、「誰要看妳（兒子）的內褲上課？」、「妳能接受老師穿內衣／內褲上課嗎？」並提到依照她的邏輯，「這位媽媽也可以穿內衣褲跟客戶開會啊～有什麼關係？在家裡嘛！」

另外也有家長分享經驗，表示自己的女兒也只穿上衣下面內褲，「但僅限於坐著不會讓老師或同學看的，我也會跟她說你沒穿褲子不能站起來，她自己也說我又不會站起來讓人家看到穿內褲，覺得這是基本禮儀。」