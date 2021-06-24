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疫情間遠距離！她收到男友「生日驚喜包」 網一看掀兩派戰翻

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友由於疫情影響與男友遠距離，近日她生日快到了，竟收到男友送的「生日驚喜包」，令她相當感動。圖/ingimage
一名網友由於疫情影響與男友遠距離，近日她生日快到了，竟收到男友送的「生日驚喜包」，令她相當感動。圖/ingimage

指揮中心昨（6/23）日宣布，全國三級警戒延長至7月12日，並呼籲民眾減少外出避免增加染疫風險。一名網友由於疫情影響與男友分隔兩地，近日她生日快到了，竟收到男友送的「生日驚喜包」，令她相當感動。

一名網友在「PTT」女人版發文，由於疫情影響她和男友分隔台中台北，她生日將近，這幾天收到男友特地從台中快遞到台北的「生日驚喜包」，「收到的時候還想說什麼東西這麼大！」，打開後發現除了有她最愛吃的零食外，還有曾經跟男友提過想補貨的生活用品，「全都有記下來一次買給我」，裡面有乳液、牙膏、襪子…等等，還有男友因體貼她一個人住怕酒精不夠用，特別送來抗菌噴霧和除菌濕紙巾，還有補身體的雞精，令她不禁感動「覺得心好暖」。

雖然有點像隔離物資，但原po也表示，男友本身不是浪漫的人，這樣務實的體貼還是覺得很開心，也減少她出門的機會，「下個月換他生日了，我是不是也該準備個驚喜包給他呢？」，此文一出，吸引不少網友討論。

網友紛紛羨慕，「很有心欸，喜歡這種有認真想過的禮物」、「務實的好男人」、「這個禮物很棒，很用心」、「很實用，而且記得妳缺啥」、「別人的男友就是不會讓我失望…還送抗菌的東西，很貼心啊」、「都是妳原本就想要的，當然ok啦」、「送禮送到心坎裏欸！很棒耶」、「送這些很實用，好過送了只能擺著的禮物」、「我會超開心，表示他平常就有把我放在心上」。

不過，有網友認為，平常收到會很開心但作為生日禮物不會開心，「…要是我會傻眼，不過你開心最重要，生日快樂～」、「平日的話覺得很棒，但生日收到我覺得不行」、「有心，但是不會挑生日的時候送」、「感覺很像當初在準備男友當兵懇親物品」、「你開心就好，但建議一般男性真的不要學」、「生日送日用品會覺得我自己去全聯買就好，還花郵資寄來會傻眼...」、「大概只有第一年會覺得可愛吧...每年收到試試看...」。

有網友則緩頰，雖然不太浪漫但確實很用心，「很實用啦，雖然生日送這個真的是不太浪漫，但很有心了，說務實是真的啊，把原po平常說要補的東西記下來 ，真的很用心啊」、「雖然當生日禮物會有點傻眼，但真的貼心」。

原po開箱男友送的「生日驚喜包」後，吸引許多網友討論。圖/PTT
原po開箱男友送的「生日驚喜包」後，吸引許多網友討論。圖/PTT

疫情 零食 三級警戒 情侶

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