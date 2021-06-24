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台式混搭？香菜皮蛋豬血糕入披薩 網震驚：義大利恐氣到宣戰

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友發現必勝客將推出香菜皮蛋豬血糕披薩。 圖擷自PTT
有網友發現必勝客將推出香菜皮蛋豬血糕披薩。 圖擷自PTT

向來勇於挑戰食材的必勝客披薩，傳出再度推出令人吃驚的口味！有民眾看到必勝客新產品的DM，上頭刊登的是「香菜皮蛋豬血糕披薩」，上傳到網路論壇之後引發熱議，由於口味太具衝擊性，網友忍不住揶揄必勝客「到底有多討厭義大利」。

必勝客過去曾推出多款特殊口味披薩，包括臭豆腐、麻辣鍋、拉麵、榴槤、珍奶、炸湯圓等，端午節應景的南北粽系列也仍在販售中，每次曝光都引起消費者兩極評價。這次被發現的「香菜皮蛋豬血糕披薩」，DM上頭寫著內含「雲林小農契作香菜、Q彈皮蛋、滷香豬血糕、雲林特濃花生粉」4樣食材，更是正面迎戰挑食者的味蕾。

這款披薩被分享到PTT「joke」板後引起熱烈討論，發文者表示這是挑戰不敢吃香菜、皮蛋、動物血，以及對花生過敏的人，網友們也大為震驚，「這披薩是什麼混沌產物啊」、「分開吃我都可以接受，丟到披薩上是怎樣」、「這些我都喜歡吃耶，為什麼這樣配我一點食慾都沒有」、「豬血糕香菜花生粉很合理，但為什麼要加皮蛋」、「香菜 嘔嘔嘔嘔嘔」，還有人指出「這行徑已經跟日本人惡搞珍珠奶茶一樣了」。

即使多數網友不敢領教這種「台式混搭」，還是有不少人願意嘗鮮，「有皮蛋還行」、「比鳳梨還能接受」、「每一個我都超愛吃，期待」、「上面再放些銀絲卷試試？」、「加上鴨血就完美了」、「沒有香菜的話，看起來還不錯」。

對於必勝客再次惡搞義大利傳統美食，也有許多網友搞笑表達「擔憂」，「必勝客是不是想讓義大利打過來」、「義大利如果攻打台灣我完全不意外」、「義大利人氣到向台灣宣戰」、「義大利表示：這是挑戰我的極限」、「這擺明是要讓義大利打過來，太挑釁了」、「嚴重的外交事件，要撤僑了」。

根據知情網友表示，這款新口味6月底才會正式發表，而已嘗試過的「勇者」也現身說法：「已經吃過了，多那個皮蛋0分，沒有皮蛋60分，要吃鬆厚皮，不要點舊金山跟薄脆皮。」

PTT 必勝客 義大利

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