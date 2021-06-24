她手伸進冷氣噴出2塊塑膠片 內行人一看斷言：要花錢了

三級警戒延長至7月12日，WFH居家上班的民眾在炎炎夏日裡吹冷氣的機率大增，這時候機器的運轉倘若出狀況，是一件很麻煩的事。有網友在臉書社團爆系知識家po出家裡的冷氣機噴出二塊藍色塑膠片引起大家好奇。

po文的女網友指出，家裡冷氣滴水，她稍微把面板掀開拿出濾網，在忘了關電源的情況下，便直接把手伸入出風口，結果手指被東西打到，之後就噴出這兩塊塑膠片。

後來她將冷氣的模式改調成送風，兩小時後已經沒有再滴水了，吹起來的感覺一樣很冷，但是運轉的聲音卻變大了，她求救問大家說，「請問我把哪個部分擊碎了？」

底下則有熱心網友幫忙解答說「是串流風扇斷了」，可以上網購買自己回來更換，「我家前兩個禮拜才不小心搞壞，要注意型號跟長度寬度還有鎖點，這樣子就差不多了。」

還有人指出，由於風扇葉片斷了，所以轉動失去平衡，冷機的噪音就會開始變大，「這個一定要噴錢的」、「二千塊跑不掉」、「我後來直接換一台」、「妳的手指沒事吧？」、「傳說中的大力金剛指？」

至於漏水的問題，她說位置是固定在左下角出風口，網友則建議應該就只是排水管堵塞，把裡面的髒東西清一清試看看，或是用吸塵器把裡頭的穢物吸出來，如果真的不行就要換一條新的水管。