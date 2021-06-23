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疫情快結束？他買酒精竟遭酸「怕死」 網憂：很多人沒危機感

聯合新聞網 / 綜合報導
疫情期間，不少人購買酒精備用，不過有網友透露，自己買酒精時竟被一旁的路人諷刺「怕死」。示意圖。記者游明煌／攝影
疫情期間，不少人購買酒精備用，不過有網友透露，自己買酒精時竟被一旁的路人諷刺「怕死」。示意圖。記者游明煌／攝影

疫情延燒期間，酒精、乾洗手、漂白水等消毒用品，是許多民眾必備的防疫物資。不過，一名網友透露，自己日前去購買酒精補貨時，竟被一旁的陌生婦人說三道四，甚至嘲諷他「怕死」，讓他聽了相當不滿，話題引發討論。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，自己日前抽空去買了四桶酒精，在搬運時遇到兩位中年婦女，兩人看見他扛著一大箱酒精，便酸言酸語地說「那麼怕死喔？」，還說「電視都沒在看嗎？疫情快要沒有了啦，買那麼多浪費錢」。

聽見她們的嘲諷，讓原PO氣得在文中直言「希望妳們能活到長長久久，但我買酒精關妳們什麼事？」；而貼文曝光後，網友也紛紛留言「她們以為確診數降低就不再有病毒，她們比病毒還毒吧」、「花妳的錢了嗎」、「現在很多人都是這樣，無時無刻戴著口罩也會被人說怕死」、「可能沒買到所以生氣」等，認為婦人的言論不妥。

不過也有人緩頰表示「她們可能只是不會聊天，也並不知道會得到這麼多滿滿的惡意，也許你再多點耐心跟她解釋，她就會瞭解了」；此外，不少人則憂心「那句『疫情快沒有了』很恐怖，感覺差不多有人要鬆懈了」、「疫情哪裡快結束了」、「下降不代表沒有，被感染到就知道多痛苦」、「好像蠻多人沒危機意識，看數字下降就覺得快恢復往常生活」。

疫情 酒精 爆怨公社

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