餐飲業還可以撐多久？ 網曝「兩極化」：吃裝潢的都難救

全國三級警戒禁止餐廳內用，指揮中心也宣布，三級警戒延長到7月12日，希望全民一起努力達到疫情平穩。一名網友表示，三級警戒至今已一個多月，好奇，「餐飲業還可以撐多久？」，引起不少網友討論。

一名網友在「PTT」八卦版發文，三級警戒已實施一個多月，且還要延長到7月，於是她好奇「大家常去的自助餐或其他餐飲業，還可以撐多久？」，並表示，身邊有人在經營自助餐且認為「生意差滿多的」，於是想問問網友們的想法。

網友紛紛表示，「吃裝潢的都慘，很難救了啦」、「餐飲兩極化了吧，吃裝潢盤子店GG」、「趁機會清掉打卡店，市場比較健康」、「學校附近的店也很慘，學生都回家了」、「在地小店應該還好，重災區是觀光區那些餐飲可能會倒」、「好久沒去吃到飽餐廳，真怕他們撐不過去」、「以前SARS風波害死了很多老店」、「不做外帶、不接外送的，應該都歇業吃老本了」、「其實只要原本不是以外送、外帶為主的店，大多很難過，客群本身取向就不同，硬幹外送也可能流失客戶」。

不過，有網友認為，自助餐及便當店生意反而更好，「自助餐生意應該還是不錯，打包帶走沒差」、「能外帶的其實沒有那麼慘」、「原本就外帶為主的生意更好了，像便當店、包子店」、「生意很好吧，都一堆人訂外送自取，店家還打折」、「便當店還好，餐廳比較慘」、「我公司訂便當店，每家都說接單到手軟」、「從吃裝潢變吃料理本身，是本質」。

有網友則分析，「原本就做外帶的不太受影響，但以內用為主價位不低的，即使轉型出外帶餐點，那個銷量也是要看店的名氣，多半都是少賠一點，要賺很難」。