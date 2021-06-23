快訊

直播／篩3200人僅11陽 柯文哲：北農陽性率不高 僅0.34%

餐飲業還可以撐多久？ 網曝「兩極化」：吃裝潢的都難救

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友表示，三級警戒至今已一個多月並好奇，「餐飲業還可以撐多久？」，引起不少網友討論。圖／聯合報系資料照片
一名網友表示，三級警戒至今已一個多月並好奇，「餐飲業還可以撐多久？」，引起不少網友討論。圖／聯合報系資料照片

全國三級警戒禁止餐廳內用，指揮中心也宣布，三級警戒延長到7月12日，希望全民一起努力達到疫情平穩。一名網友表示，三級警戒至今已一個多月，好奇，「餐飲業還可以撐多久？」，引起不少網友討論。

一名網友在「PTT」八卦版發文，三級警戒已實施一個多月，且還要延長到7月，於是她好奇「大家常去的自助餐或其他餐飲業，還可以撐多久？」，並表示，身邊有人在經營自助餐且認為「生意差滿多的」，於是想問問網友們的想法。

網友紛紛表示，「吃裝潢的都慘，很難救了啦」、「餐飲兩極化了吧，吃裝潢盤子店GG」、「趁機會清掉打卡店，市場比較健康」、「學校附近的店也很慘，學生都回家了」、「在地小店應該還好，重災區是觀光區那些餐飲可能會倒」、「好久沒去吃到飽餐廳，真怕他們撐不過去」、「以前SARS風波害死了很多老店」、「不做外帶、不接外送的，應該都歇業吃老本了」、「其實只要原本不是以外送、外帶為主的店，大多很難過，客群本身取向就不同，硬幹外送也可能流失客戶」。

不過，有網友認為，自助餐及便當店生意反而更好，「自助餐生意應該還是不錯，打包帶走沒差」、「能外帶的其實沒有那麼慘」、「原本就外帶為主的生意更好了，像便當店、包子店」、「生意很好吧，都一堆人訂外送自取，店家還打折」、「便當店還好，餐廳比較慘」、「我公司訂便當店，每家都說接單到手軟」、「從吃裝潢變吃料理本身，是本質」。

有網友則分析，「原本就做外帶的不太受影響，但以內用為主價位不低的，即使轉型出外帶餐點，那個銷量也是要看店的名氣，多半都是少賠一點，要賺很難」。

三級警戒 餐飲業 疫情 吃到飽 便當

延伸閱讀

麥當勞醬包太多！她求「消耗方法」 網曝下廚秘訣：很好用

為何便當店配菜常有茄子？ 網揭店家選擇「4大要件」

疫情趨緩？他問「降級機率」 網曝解封關鍵：國外都演過了

他問上班可以回家不行「如何逼政府升到四級？」 網曝：這狀況就有可能

相關新聞

餐飲業還可以撐多久？ 網曝「兩極化」：吃裝潢的都難救

全國三級警戒禁止餐廳內用，指揮中心也宣布，三級警戒延長到7月12日，希望全民一起努力達到疫情平穩。一名網友表示，三級警戒至今已一個多月，好奇，「餐飲業還可以撐多久？」，引起不少網友討論。

男深夜拿外送 走防火巷被詭手「狠抓腳踝」嚇壞

許多人喜歡在睡前再吃一些宵夜，為辛苦的一天劃下美好的句點，如此美夢便可更加香甜。但近日一名網友分享自己用食物外送平台下單宵夜，外出取餐時卻發生恐怖經歷，貼文引起網友熱議。

越早出生過越爽？網淚推這年代長大後「不需奮鬥」

時代變化會影響人們的觀念、職業，甚至後半輩子看到的風景，或許也造就不同的性格。何時出生最好、最差，真的有標準答案嗎？近來就有網友提問「最爽的年代」，引起熱烈討論。

沒收入又領不到紓困貸款 她單親帶2子快崩潰：一天只吃一餐

全台疫情嚴峻，許多家庭的生計受到衝擊，甚至不少人更直接失去收入來源，難以維持正常生活。一名帶著兩個孩子的單親家長就透露，自己的工作已經停擺一個半月，申請紓困貸款也遭拒絕，經濟狀況窘困到只能「一天一餐」，讓她崩潰直呼「多少人因為這樣被逼瘋了？」

淋浴間還有一扇對外門 奇葩裝潢吸賴品妤朝聖：很注重防疫

乾溼分離的衛浴設備是不少人租房、買房會列入考慮的其中一項原因，不僅乾溼界線分明好清潔，溼氣不會太重，地板能常保持乾爽，東西在收納時也相當容易整理。

單身妹豪雨中溼身求愛 49秒影片嘶吼：我原廠未開封！

三級警戒持續延長，人與人的連結變得更少，單身的人也悶到不行，一名女網友在豪雨中崩潰嘶吼「為什麼我單身？」搭配背景音樂和現場的雨聲，短短49秒影片，不僅拍攝者已經笑到不行，更引起許多網友熱烈討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。