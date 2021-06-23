沒收入又領不到紓困貸款 她單親帶2子快崩潰：一天只吃一餐

全台疫情嚴峻，許多家庭的生計受到衝擊，甚至不少人更直接失去收入來源，難以維持正常生活。一名帶著兩個孩子的單親家長就透露，自己的工作已經停擺一個半月，申請紓困貸款也遭拒絕，經濟狀況窘困到只能「一天一餐」，讓她崩潰直呼「多少人因為這樣被逼瘋了？」

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，自己是一位有憂鬱、焦慮症狀的單親媽媽，自疫情爆發以來，她已經停業近一個半月，但貸款和信用卡全都正常繳款，因此完全沒收入的這段期間，讓她相當焦躁難熬，後來看見政府推出的紓困貸款，她燃起一絲希望，卻又因沒有報稅而被拒絕。

原PO接著說，政府的宣傳稱開放車貸、房貸延緩繳納，但她實際向車貸公司詢問後，公司卻說他們並沒有配合相關政策，一樣得正常繳款，而除了繳納貸款之外，她還需負擔房租、水電、生活開支等種種費用，甚至還得養育兩名小孩，讓她實在難以負荷。

原PO無奈表示，政府公布了許多政策，但似乎沒有一項能真正幫助到她，而她目前只能依靠身上剩下的最後一點點生活費，盡量讓小孩三餐都能吃飽，自己則僅維持一天一餐；原PO最後擔憂地說，這次疫情持續再延後，她恐怕「不會病死，而是餓死」，直呼「多少人因為這樣子被逼瘋？」

貼文曝光後，許多網友表示「你的處境確實辛苦了」、「看了很難過」、「請你加油，務必撐下去」、「辛苦了，帶著孩子實在不容易」、「住在哪個區域？需不需要物資先支援你？」等，紛紛安慰原PO；不過不少人也說「沒有盡繳稅義務，無法領用補助權力是很正常的」、「沒繳稅的人要補助？」、「沒報稅的話，真的不好說」。