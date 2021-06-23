淋浴間還有一扇對外門 奇葩裝潢吸賴品妤朝聖：很注重防疫
乾溼分離的衛浴設備是不少人租房、買房會列入考慮的其中一項原因，不僅乾溼界線分明好清潔，溼氣不會太重，地板能常保持乾爽，東西在收納時也相當容易整理。
不過臉書粉絲專頁「奇葩裝潢分享中心」po出了一張網友投稿的乾溼分離照片引起大家好奇。原來這已經乾溼分離的淋浴間設計中，洗澡的地方居然又出現了一道門，而且看起來是可以直接通往室外。
此照片一出，有多網友紛紛討論這是什麼奇怪的設計，甚至更釣出立委賴品妤直接在貼文下方留言說「一回家先清潔消毒，很注重防疫，推」，有網友則回應委員說「這個門應該是接到後陽台的樣子。」
另外也有人大讚這個設計很不錯，因為若洗澡到一半發生火災或地震，直接推開門就可以跑出去了，還有人開玩笑說，現在防疫期間，洗澡到一半外送來了，要拿Ubereat就方便多了，「感覺推開就是游泳池」、「如果外面是海灘那就更合理了」、「防疫專用宅？」
不過也有人指出，這在日本鄉下農戶很多這種設計，這不是主浴室，而是能讓你從田裡回來時，先沖洗身上的泥巴，再回主屋。還有人說看過類似的建案，也有一些二房的房型做成這樣，甚至有宜蘭人說，「跟我們宜蘭的民宿有點像。」
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