單身妹豪雨中溼身求愛 49秒影片嘶吼：我原廠未開封！

三級警戒持續延長，人與人的連結變得更少，單身的人也悶到不行，一名女網友在豪雨中崩潰嘶吼「為什麼我單身？」搭配背景音樂和現場的雨聲，短短49秒影片，不僅拍攝者已經笑到不行，更引起許多網友熱烈討論。

近日全台受到梅雨滯留鋒面及西南風影響，各地紛紛下起豪雨，有熱心網友在臉書社團「重機車友❘各區路況、天氣回報中心」告訴大家北北基的天氣路況，台北市松山區正在下大雨，不過該名網友卻po出一段影片讓大家笑翻。

影片中正在下大雨，一名女網友沒有撐傘，全身被大雨淋透仰天大問為何自己單身，還直問「有誰還沒有女朋友的？」她表示，自己會掃地、也會拖地、還會摺衣服、煮飯，完全是賢妻良母型的，但為什麼還是單身！

她還說，「我是原廠的(？)」、「保鮮膜還沒拆封」，影片最後更模仿南韓天王G-Dragon（GD／權志龍）走路方式，接著無奈直接倒在滂沱大雨中的路上，女網友誇張的動作加上大喊的聲音表情，讓不少人說「實在太有喜感了。」

還有人表示「才三級管制就這樣，那萬一升四級怎麼辦？」、「女孩真的悶壞了，快解封吧」、「有無原廠授權書？」、「保鮮膜還沒拆，可是已經泡水了」、「很可愛」、「來自靈魂深處的吶喊。」另外，也有人反倒認為，「根據FB的媳婦社團～單身都是上輩子有燒好香的耶！」