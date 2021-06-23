解除三級警戒後第一件事想做什麼？ 網友秒答：絕對是這個

國內疫情近日逐漸趨緩，全國三級警戒是否延長成為各界關注的重點。一名網友好奇，三級警戒解除後「大家第一件事想做的事情是什麼？」，引起不少網友討論。

一名網友在「PTT」女人版發文，他很感謝因台灣各個人民的努力，防疫的成果慢慢顯現出來，可以看到無論是確診數或死亡數都有明顯下降的趨勢，雖然離確切解禁還有一點距離，但也讓大家看到一個曙光，他好奇，「大家解禁後最想做的事情是什麼？」，並表示自己會想和朋友們去聚餐，「好好聚一聚」，再去找設計師把頭髮好好修剪，最後，他也提醒大家，即使疫情趨緩也要減少非必要的外出，「不然又要被說鬆懈了，台灣加油！」。

網友紛紛表示，「剪頭髮」、「爬山、打麻將、密室逃脫」、「約會，因為疫情假單身好久」、「跑步健身，覺得身體太久沒動了」、「逛街曬太陽」、「剪頭髮」、「浮潛」、「想回家」、「上班吧…閒了一個半月真的很無聊」、「去大自然走走，希望人不要太多」、「按摩！居家辦公肩頸痠痛到爆」、「去做臉、spa」。

大多數網友表示，想去餐廳吃飯，「吃火鍋」、「絕對是去吃吃到飽」、「在餐廳好好吃一頓飯」、「去燒烤、啤酒吃喝到飽的店，瘋狂吃一頓」。

不過，有網友則認為，一解封就出門不太妥當，「解除還是得先忍一陣子吧？等全世界狀況都好的差不多再說」、「想出門又怕…應該想是會先觀望一下吧」、「我會延長2周後才做，觀察期解放第一天肯定爆炸多人萬一....2周後就見真章」、「怎麼可能一解封就安全，天真」、「解除三級就衝出去蠻危險的」。