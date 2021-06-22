工作爆量！全聯員工應付奧客累翻吐心酸：不要再罵我們了

疫情期間，許多民眾都會去大賣場採買民生物資，員工往往補貨補到半夜。此外，為避免群聚感染，各大賣場已開始實施身分證單雙號分流管制，也讓員工工作量增加。近日一名賣場員工便發文吐露心聲，呼籲民眾多多配合賣場政策，也不要刁難辛苦的賣場員工，貼文引起網友熱議。

原PO在Dcard發文「我是全聯員工我想說⋯」，他在文中說明自己是全聯員工，他指出全聯採用實聯制入場已經一個月了，台北市也開始施行假日強制分流的措施，「很多客人反彈、很多客人不配合、很多客人罵員工、很多客人硬闖，當然也有很多溫暖的客人。」

疫情期間的種種經驗讓原PO有感而發，他呼籲民眾多體諒辛苦的賣場員工，「你們大罵門口量體溫看證件的員工，我們也不會讓你進來，你對我們罵髒話一點用處都沒有，只會顯得你水準很低⋯。」民眾若有不滿也不應對第一線無辜的員工發洩，「你覺得分流有問題，拜託打去市民專線，我們也很無奈，只是照著規定走⋯。」

原PO也吐露眾多賣場員工的心聲，「你覺得麻煩我們覺得更麻煩，補不完的貨、一直請支援收銀、站門口還要被罵，工作量真的是以往的兩倍，身心疲憊⋯還會遇到不戴口罩的神經病⋯。」文末原PO無奈感嘆，「不要再罵我們了嗚嗚，也不要覺得我們手很髒就丟我們錢。拜託了各位，想想今天站在這的如果是你的孩子。」

貼文一出引起熱議，許多網友直呼心疼「辛苦了，謝謝你」、「辛苦了，再累也要記得吃飯」、「我覺得每個賣場都是這樣，客人嫌髒錢用丟的在櫃檯，無視疫情不戴口罩又或者在賣場罵」、「真的拜託不要再脫口罩解face ID了，勸導後還理直氣壯說我在開pxpay！」、「如果每間門市都配一個負責開單的員警應該會乖很多」、「看過店員遇到不遵守的人會大聲反應奧客的低級行為，像是「先生要登記喔」「小姐口罩沒戴喔」，大家聽到都會用鄙視眼光看，久了這類人減少蠻多」。