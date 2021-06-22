為何便當店配菜常有茄子？ 網揭店家選擇「4大要件」

自助餐便當配菜百百種，喜不喜歡視個人喜好。有網友表示叫外送時，最怕看到茄子，好奇問「為什麼便當店喜歡放茄子？」貼文引熱議，有網友點出茄子具備「4大要件」，只能說店家真的很懂。

一位網友在《PTT WomenTalk》板以「為什麼便當店喜歡放茄子」為題發文表示，自己不喜歡吃茄子，但很多便當店的配菜都會放茄子，「每次叫外送最怕的就是打開看到茄子，因為是團體訂購，不好意思跟統計的那個人講，只好當作少一道菜」。

貼文一出，網友紛紛留言「茄子很好吃啊」、「茄子不錯啊，比較討厭放玉米、冬粉、豆輪」、「茄子很下飯」、「便當店的精華就在茄子啊，油後的超好吃」、「說真的便當店的茄子，幾乎無雷的」、「只挑有茄子的自助餐」、「人間美味，你不吃給我」。

茄子為何會受到便當店家的喜愛，有網友指出「4大要件」──「因為好吃啊、顏色又漂亮、量大便宜、好處理」、「便當店真的很愛茄子，可能便宜又耐放吧」、「茄子產季，吃茄會秋條」、「不然要三色豆或麵輪嗎」。