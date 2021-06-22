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防疫記者會王必勝「不看稿又邏輯強」 網讚：很安心

聯合新聞網 / 綜合報導
近期苗栗電子廠移工群聚感染狀況緩解，奉命負責的王必勝在防疫記者會上出色的表現引起網友注意。圖截自／udnTV
近期苗栗電子廠移工群聚感染狀況緩解，奉命負責的王必勝在防疫記者會上出色的表現引起網友注意。圖截自／udnTV

疫情期間，許多民眾都養成每日下午收看中央流行疫情指揮中心記者會的習慣，也對記者會中報告的人員瞭若指掌。近日一名網友發文詢問指揮中心是不是出現「不看稿、邏輯強」的新戰神，貼文引起網友熱議。

日前苗栗京元電子爆發移工群聚感染，衛福部醫福會執行長王必勝奉命處理，他昨（21日）在指揮中心防疫記者會上報告當地情況已獲得控制，「如今確診人數已接近清零。」他針對圍堵苗栗電子廠群聚感染的關鍵清楚說明，他在進駐最初首重風險分級，並依高、中、低風險程度進行隔離，有效切斷傳播鍊避免感染擴散。

記者會期間王必勝從容、有條不紊的態度也引起網友關注。一名網友昨在PTT八卦板發文，他在文中說明王必勝在記者會中「幾乎不用看稿，口條清晰、邏輯清楚，加上這陣子讓苗栗快速歸零」，王必勝出色的表現讓相當顯眼，讓原PO不禁好奇直問「其他五漢會不會覺得非常有壓力？」

貼文一出引起熱議，許多網友紛紛肯定「防疫新戰神」王必勝的表現，「他超強，很感謝他」、「口條還不錯」、「覺得他說話好好聽」、「苗栗鄉親救星」、「過去一直默默做，但站出來說話也很可以」、「真心覺得有他好安心」。

中央流行疫情指揮中心派遣福部醫福會執行長王必勝進駐苗栗電子廠指揮調度。記者黃仲裕／攝影
中央流行疫情指揮中心派遣福部醫福會執行長王必勝進駐苗栗電子廠指揮調度。記者黃仲裕／攝影

王必勝 記者會 疫情 PTT

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