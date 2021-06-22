防疫記者會王必勝「不看稿又邏輯強」 網讚：很安心

疫情期間，許多民眾都養成每日下午收看中央流行疫情指揮中心記者會的習慣，也對記者會中報告的人員瞭若指掌。近日一名網友發文詢問指揮中心是不是出現「不看稿、邏輯強」的新戰神，貼文引起網友熱議。

日前苗栗京元電子爆發移工群聚感染，衛福部醫福會執行長王必勝奉命處理，他昨（21日）在指揮中心防疫記者會上報告當地情況已獲得控制，「如今確診人數已接近清零。」他針對圍堵苗栗電子廠群聚感染的關鍵清楚說明，他在進駐最初首重風險分級，並依高、中、低風險程度進行隔離，有效切斷傳播鍊避免感染擴散。

記者會期間王必勝從容、有條不紊的態度也引起網友關注。一名網友昨在PTT八卦板發文，他在文中說明王必勝在記者會中「幾乎不用看稿，口條清晰、邏輯清楚，加上這陣子讓苗栗快速歸零」，王必勝出色的表現讓相當顯眼，讓原PO不禁好奇直問「其他五漢會不會覺得非常有壓力？」

貼文一出引起熱議，許多網友紛紛肯定「防疫新戰神」王必勝的表現，「他超強，很感謝他」、「口條還不錯」、「覺得他說話好好聽」、「苗栗鄉親救星」、「過去一直默默做，但站出來說話也很可以」、「真心覺得有他好安心」。