沒錢比染疫可怕！運將開防疫計程車壓力爆大「1天只吃1餐」

聯合新聞網 / 綜合報導
疫情衝擊下計程車司機收入幾乎歸零。示意圖／報系資料照
疫情衝擊下計程車司機收入幾乎歸零。示意圖／報系資料照

地方政府徵召防疫計程車，協助載送確診患者移動，一名計程車司機表示，他開計程車已長達7年，這次遇上疫情只好加入防疫車隊，不只要暫時與老婆、小孩分開，還得面對無形的染疫壓力，剛開始跑車時根本吃不下飯，加上大熱天穿防護衣，不到5分鐘就全身濕透，然而他直言「沒錢比染疫更可怕」，因此只能撐下去。

一名網友在臉書社團爆料公社發文表示，他從30歲開始開計程車，至今已7年，這次遇上新冠肺炎，本身存款不夠，因此被生活壓得喘不過氣，迫於現實壓力，他決定加入防疫計程車隊，不只可以先接種疫苗，還有固定底薪，載客後染疫政府也會負責。

該網友說，為了跑防疫專車，他必須與相處12年的老婆分開住，也暫時看不到小孩，然而「有愛情沒麵包也撐不住」，因此只能忍耐。他透露，加入車隊的第一天，跟平時載客感受截然不同，大熱天穿防護衣，不到5分鐘就全身濕透，還需隨時待命，等候不定時派單。

該網友表示，第一次載送確診患者壓力真的很大，頭腦幾乎一片空白，是一股巨大無形的壓力，由於害怕染疫，加上與家人分開，導致他剛開始前兩天每天只吃一餐，甚至還會吃不下。

該網友說，截至今（21）日已是他加入防疫車隊第24天，整整24天沒有休息，不過只要再撐10天，防疫車隊任務就會結束，準備換下一批司機接手。他坦言，沒想過自己會來跑防疫計程車，畢竟隨時隨地都可能會被染疫，「但如果沒有錢，肯定比染疫還可怕」。

計程車 爆料公社 新冠肺炎 疫情

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