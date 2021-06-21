網購包裹堆滿地！物流人員眼神死：每天上班超過12小時以上

全台三級警戒持續，多數國人改為居家辦公，許多人在家喜歡網購，也因此宅經濟再度起飛，物流包裹數量大增，一名物流人員貼出滿是包裹的畫面，無奈表示「每天的上班時數都超過十二小時，連假日都一樣」。

一名網友在臉書社團爆料公社發文表示，他是一名物流人員，近日網購包裹數量大幅增加，他貼出數張照片，只見包裹已堆成山，倉庫內連走路的地方都沒有。

他表示，「這已經不是一天兩天的場景了，從疫情爆發後，不知道是因為大家都躲在家防疫，反而促發宅經濟效應，物流量大增，每天有永遠清不完的貨，每天的上班時數都超過十二小時」。

其他也是物流從業人員的網友留言表示，「昨天假日一人貨量！多會買？到底！不是很多都放無薪假，為什麼消費力這麼驚人！每天300件起跳！」

也有物流人員提醒，「麻煩收件人們打給你就速速下樓，不要老客訴司機連五分鐘都不願意等，因為貨件真的很多，每件都等五分鐘加上還要收貨。真的忙完就深夜了，拜託拜託！」

其他網友則表示「辛苦了！沒有你們我就領不到包裹！」、「這段時間的無接觸是爲了換來更好的台灣！辛苦你們了！」、「在這最艱難的時刻，希望公司老闆能好好給你們加薪，該給的加班費一點都不能少，沒有你們我的包裹就無法到達目的地」。

網購包裹堆滿倉庫，物流人員崩潰。圖／取自 爆料公社