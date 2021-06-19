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紓困貸款4天破百萬人申請 網曝「年薪50萬以下」生活共同點
國內疫情嚴峻，多數產業都受到影響，為減低疫情對勞工生活之衝擊，勞動部提出10萬元紓困方案，才開辦4天累積申請貸件數就高達110.9萬件，超過原本預定的50萬名額，因此「暫緩收件」。就有一名網友在PTT中PO文提到，從這樣的情況看來，代表台灣至少有上百萬人年薪在50萬以下，於是他就好奇詢問廣大網友「年薪50萬以下過的是什麼生活？」
原PO在文中表示，「最軟的那一塊」紓困貸款4天飆破百萬人申請，代表台灣至少有上百萬人年薪在50萬以下，那麼在這種高房價、高物價的台灣，「年薪不到50萬會過怎樣的生活？」
PO文一出後，隨即引來網友熱議，紛紛留言回應「工作、吃飯、睡覺、付貸款，直到人生即將老去」、「用入百萬的都是房東啦」、「應該就是申辦紓困等入帳的生活吧」、「就沒什麼休閒娛樂」、「不結婚·不生小孩」、「超商買1元購物袋會考慮10分鐘」。
也有部分網友分享三餐狀況，「午餐泡麵+青菜，晚餐佛心自助餐」、「等買超市打八折的麵包」、「吃滷肉飯不點湯，吃陽春麵不切豆干的人吧」、「吃麥當勞可以加點麥克雞塊」、「麥當勞薯條可以加大」、「每天吃小滷，假日加個蛋犒賞自己啊」、「滷肉飯配礦泉水的日子」。
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