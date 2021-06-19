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拿不到紓困金！「和振興券比」情況更慘他喊：能再發一次嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
中央日前推出的紓困4.0方案，受惠人數約444萬人，不過卻仍有許多民眾領不到紓困金，希望中央放寬制度 記者許正宏／攝影
中央日前推出的紓困4.0方案，受惠人數約444萬人，不過卻仍有許多民眾領不到紓困金，希望中央放寬制度 記者許正宏／攝影

中央日前推出的紓困4.0方案，受惠人數約444萬人，不過卻仍有許多民眾領不到紓困金，希望中央放寬制度，對此，便有一名網友以先前發放的振興券與現在的紓困金做比較，指出現在的紓困金自己一點都分不到，希望中央「能再發個振興券嗎？」

原PO在PTT的八卦板上以「能再發一次振興券了吧？」為題發文，說明去年中央是祭出「三倍振興券」只要花1000元，就可以得到3000元的券，但今年的紓困方案讓他直呼「整個情況更慘了，有9900億卻1毛都分不到」便希望「能不能再發個振興券嗎？」更說明自己不要求有之前提供的金額，只想可以再發一次就好。

此文一出，不少網友針對原PO的要求十分不認同，且說明現今推出的「紓困金」與去年的「振興券」效用完全不同，「振興？ 你沒唸書嗎？疫情解除了嗎？」、「振興什麼！ 是鼓勵你去阿公店嗎？」、「沒唸書，別發廢文」、「笑死！ 振興、紓困意思不懂，還好意思說」、「去年疫情控制住才發的啊，沒電腦查嗎？」

疫情 PTT

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