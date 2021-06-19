拿不到紓困金！「和振興券比」情況更慘他喊：能再發一次嗎？

國內疫情嚴峻，三級防疫警戒已延長至6月28日，政府也不斷呼籲民眾盡量避免外出，與他人近距離接觸，對此卻有一名租客分享，自己與家人住在疫情的重災區，而房東最近卻想要賣房子，便帶人來自己家裡看房，讓他不滿直呼「但是可以不要挑這時候帶外人在我們家晃來晃去嗎，我們也是有付錢的齁」。

2021-06-18 13:29