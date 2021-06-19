聽新聞
test
0:00 / 0:00
訂手搖突傳40杯不同品項！指定90分送達 闆娘看完訊息氣炸
台灣手搖飲料店選擇多，炎炎夏日為了消暑就會想來一杯。不過有手搖飲店的老闆娘抱怨，有客人沒有先告知要訂大量的飲料，突然在當天早上傳訊40杯不同品項清單要店家在90分鐘內送達，店家表示來不及，客人還鬼打牆說「前一天已有告知卡位」，結果直接嗆「以後不會再跟你們訂購」後封鎖店家，讓老闆娘感到相當莫名其妙。
一名手搖飲店老闆娘在臉書「爆怨2公社」發文，她表示有客人要訂購飲料，已經告知如果要訂大量需要提前一天告知內容數量，結果客人前一天晚上只傳了9杯品項，當天早上10點才傳了40杯不同品項的飲料清單，並指定店家要在11點半送，店家打給對方表示沒辦法送，珍珠茶類都來不及，客人卻一直鬼打前說「前一天已有告知卡位」。
客人還抱怨自己「都和同事收錢了」試圖想要說服，但店家還是委婉的表示來不及準備，加上距離有14公里，從頭到尾都沒有答應說可以送，結果客人又再說一次「昨天也都預約卡位」，最後直接嗆店家「沒關係，以後不會再跟你們訂購」，就把店家的LINE帳號封鎖。
網友看完也相當傻眼，直呼「這種不是顧客，只是來擾民的而已」、「應該是要先跟商家溝通好，再收錢吧！」、「昨天預約卡位！ 為什麼不昨天訂？」、「還好沒接，接了以後才是麻煩的開始，訂飲料都能這樣了，送過去一定更多問題」、「這種客人妳要高興他不會再來，我說真的！」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言