訂手搖突傳40杯不同品項！指定90分送達 闆娘看完訊息氣炸

台灣手搖飲料店選擇多，炎炎夏日為了消暑就會想來一杯。不過有手搖飲店的老闆娘抱怨，有客人沒有先告知要訂大量的飲料，突然在當天早上傳訊40杯不同品項清單要店家在90分鐘內送達，店家表示來不及，客人還鬼打牆說「前一天已有告知卡位」，結果直接嗆「以後不會再跟你們訂購」後封鎖店家，讓老闆娘感到相當莫名其妙。

一名手搖飲店老闆娘在臉書「爆怨2公社」發文，她表示有客人要訂購飲料，已經告知如果要訂大量需要提前一天告知內容數量，結果客人前一天晚上只傳了9杯品項，當天早上10點才傳了40杯不同品項的飲料清單，並指定店家要在11點半送，店家打給對方表示沒辦法送，珍珠茶類都來不及，客人卻一直鬼打前說「前一天已有告知卡位」。

客人還抱怨自己「都和同事收錢了」試圖想要說服，但店家還是委婉的表示來不及準備，加上距離有14公里，從頭到尾都沒有答應說可以送，結果客人又再說一次「昨天也都預約卡位」，最後直接嗆店家「沒關係，以後不會再跟你們訂購」，就把店家的LINE帳號封鎖。

網友看完也相當傻眼，直呼「這種不是顧客，只是來擾民的而已」、「應該是要先跟商家溝通好，再收錢吧！」、「昨天預約卡位！ 為什麼不昨天訂？」、「還好沒接，接了以後才是麻煩的開始，訂飲料都能這樣了，送過去一定更多問題」、「這種客人妳要高興他不會再來，我說真的！」。