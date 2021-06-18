解封許願清單？網一面倒選「餐廳內用」 但媽媽們只求這個...

全台三級警戒一個月了，這幾天確診人數回到一字頭，不少人認爲6月28日解封有望。有位ptt網友在女孩板以「你希望優先實施的解封措施？」為題發文，他列出「餐廳恢復內用」等8項解封措施，引起熱烈討論。

原po表示，雖然降級有望，但台灣應該不可能一下全解封，他自己最期望是「餐廳恢復內用」，因為餐飲業真的被這波疫情打得很慘，很多店快撐不下去，希望解封能救救店家。

不少人大喊母湯，「疫苗都還沒打，解封?」、「紐約70%民眾注射至少一劑疫苗，才正式解封」、「不太相信端午節沒有影響，暫時不希望解封」、「都沒有，等+0一段時間再說」。也有網友爆氣，「全解封吧，關不住的通通天擇掉」、「不管取消哪一個都會爆的感覺」。

網友感嘆，「希望餐廳恢復內用，每次都要把食物帶回來真的很麻煩」、「公廁解封」、「餐廳內用，但人數要限制」、「桌子擺戶外，開放戶外用餐」、「開放圖書館、展覽，人比較少又不用脫口罩」、「希望開放返鄉，不要再勸阻我們別跨區休假，好想回家QQ」、「好想看棒球啊！5搶1資格賽不能在台灣辦，直接棄權真的很嘔」。

家長紛紛許願，「絕對是上課」、「安親班補習班吧，很多請假顧小孩的，應該是爸媽的優先選項」。