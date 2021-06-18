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採買遇店員恍神「差點酒精噴滿臉」網熱議為何不裝感應式機器
疫情期間儲備存糧，不少人喜歡就近採買物資。進進出出的客人眾多，店員忙得不可開交，難免忙中有錯。有網友便分享近日補貨，卻遇到店員拿著酒精瞄準他的額頭，幸好對方及時回過神「還好沒有噴下去」，也讓不少人疑惑為何不裝置感應式的機器？
網友在臉書社團發文，指某日到自家附近的賣場準備補貨，到了店門口一如往常看到有員工「右手拿額溫槍、左手拿著酒精」。當自己準備進店門時，不料店員的酒精卻朝著他的額頭，額溫槍反而對準他的手心。
原po補充說明，店員在緊要關頭回過神來，「幸好酒精沒有噴下去」，平安的完成採買。他表示完全可以體諒難免忙中有錯，最後仍是笑笑的跟店員說「沒關係～」
其他網友表示也遇過這種事情，「他還對我的額頭開槍了」、「我女兒3歲被噴到一直叫一直哭」。有人則自首自己就曾拿過酒精噴客人的頭、用額溫槍量對方的手；明明禁止內用「還開門請客人進店裡」，事後覺得自己超丟臉。
大多數人都認同店員相當辛苦，也紛紛表示為何不改用感應式的機器，還得額外耗費一個人力？有醫事人員分享，在醫院看過不少民眾都會無視酒精乾洗手直接走進來，「甚至不脫下帽子讓我們感應體溫」，最後還是得靠人員提醒跟把關。
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