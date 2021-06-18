三級警戒影響社交活動？邊緣人正向思考：省錢又不用出門很爽

台灣進入三級警戒已經一個月了，很多人都悶壞了，有網友在Ptt女孩板好奇發文，「這波三級警戒有影響到大家的社交活動嗎？」，他笑稱自己是半個邊緣人，平常就很少跟朋友約出門，所以影響不大，想知道其他人的感受。

網友一片哀號，「都見不到漂亮的女同事」、「都不能約會，覺得感情淡了」、「之前很少有自己吃飯的機會，現在才發現我有多不適應獨處的感覺」、「社交倒還好，麻煩的是不能見親人，父母都只能視訊」、「比較省，但不快樂」、「一個月沒回家，家裡的狗跟我視訊都背對著我」、「超想跟朋友見面吃飯的」、「好久沒去餐廳吃飯，外帶回來味道還是不一樣」。

有人因為不能運動，體重直線上升，「羽球場沒開，不能運動胖好多」、「都不能去健身房」、「不能出門很痛苦，連跑步都不行」。

也有「邊緣人」很開心可以做自己，「不必想不去聚餐的理由，很棒」、「不用社交，也不用風塵僕僕騎車去上班，爽到不行」、「一個月下來，社交費省了一萬」、「本來就懶的出門，累的是一直消毒」、「不是想念社交，而是想念之前獨自出門能去進行的那些活動啊」。