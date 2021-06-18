快訊

行政院：授權台積電、永齡代表政府洽談購買疫苗1000萬劑

今不繞過中國！華航載莫德納疫苗直衝 估提早3點就到

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網購堅持不付錢 竟喊「紓困下來立刻匯」引網怒嗆：秀下限

聯合新聞網 / 綜合報導
國內疫情嚴峻重創經濟，行政院也推出紓困4.0方案，以幫助疫情下生活有困難的民眾。 記者許正宏／攝影
國內疫情嚴峻重創經濟，行政院也推出紓困4.0方案，以幫助疫情下生活有困難的民眾。 記者許正宏／攝影

國內疫情嚴峻重創經濟，行政院也推出紓困4.0方案，以幫助疫情下生活有困難的民眾。但日前卻有一名賣家抱怨，遇到一位買家訂貨後遲遲不付錢，最後竟喊「紓困下來立刻匯」，讓這名賣家相當傻眼。

「沒錢真的不要買東西！」原PO在臉書社團《爆怨2公社》上分享兩人的對話截圖，對方從6月6日下單後，原PO先是給出自己的付款方式，但見這位買家卻遲遲未繳款，ㄉ才在同月17日無奈表示「這是我的問題嗎...」而對方竟直接回應「我有說妳問題嗎？一直強調什麼啊。紓困也還沒下來，下來立馬匯。我一開始是不是說，再給我緩緩？」

對此，原PO也強調，自己在賣家下單前就已表明「預購要先匯款，因為沒辦法退」，而對方也表示答應，但現在卻堅持要等到紓困下來再匯款，這樣無理的行徑也讓原PO氣炸，直呼「我也不稀罕賣了」、「拜託沒錢不要喊東西」。

此文一出，便引起許多網友開始網友撻伐，紛紛留言「以前是有錢就是任性，現在是沒錢更任性」、「祝她紓困不會過」、「有這種人，真刷新我的三觀，也知道一千多而已還這樣」、「紓困不一定會過吧，怎能有把握會有錢領呢？」、「沒錢買什麼東西」、「回她～妳要不要等到紓困過了再呼吸還是再吃飯呀」、「用紓困的錢買造型雨傘？這為小姐思維真厲害」。

疫情 行政院

延伸閱讀

疫情找嘸工作！台大生批「只能領24K卻想40K」 網反嗆：沒有同理心

實測外送跑單換算「時薪386元」爽賺當正職？ 他提3缺點：千萬不要

她自己確診還要照顧染疫雙親 靠6點努力抗疫：每天說愛你

阿凡達來的豬！網見這張照片被嚇傻 驚問「豬也會瘀青？」

相關新聞

網購堅持不付錢 竟喊「紓困下來立刻匯」引網怒嗆：秀下限

國內疫情嚴峻重創經濟，行政院也推出紓困4.0方案，以幫助疫情下生活有困難的民眾。但日前卻有一名賣家抱怨，遇到一位買家訂貨後遲遲不付錢，最後竟喊「紓困下來立刻匯」，讓這名賣家相當傻眼。

年輕小資族疫情下難生活 網同感喊：砍班一個月半還沒紓困

國內疫情嚴峻，三級防疫警戒也延長升至6月28日，政府也不斷呼籲民眾減少出門，不少企業也開始實施遠距或分流上班，對此便有一位自稱「小資族」的網友分享，自己的是實施分流上班，但因公司業績受疫情影響，不但會擔心是否會被裁員，在需要出門上班與他人接觸時，就會很焦慮，想藉此貼文分享「只能說年輕人在這次疫情裡面真的也很辛苦啊嗚嗚，大家可以一起來取暖」。

三級警戒影響社交活動？邊緣人正向思考：省錢又不用出門很爽

台灣進入三級警戒已經一個月了，很多人都悶壞了，有網友在Ptt女孩板好奇發文，「這波三級警戒有影響到大家的社交活動嗎？」，他笑稱自己是半個邊緣人，平常就很少跟朋友約出門，所以影響不大，想知道其他人的感受。

疫苗接種近7成！他大讚這縣市「防疫典範」 引網友爭鋒相對

新冠肺炎在全台大爆發，全國三級警戒延長到6月28日，疫苗也緊急分配到各縣市施打，希望能將疫情控制下來，就有一名網友對於新竹市的防疫作法大為讚賞，認為不論是民眾的自主性行為，還是政府的超前部署措施，新竹市根本是全台防疫典範，貼文一出引起網友的爭鋒相對。

阿凡達來的豬！網見這張照片被嚇傻 驚問「豬也會瘀青？」

許多人居家防疫減少外食，改在家自行準備三餐，不過就有一名網友在PTT發文表示，今天乖乖在家不亂跑，於是煮了火鍋當宵夜，沒想到放入鍋中的豬肉片竟然有一部份呈現「藍色」的，原PO第一次遇到這種狀況，讓他嚇得直呼「這樣還能吃嗎？」

她自己確診還要照顧染疫雙親 靠6點努力抗疫：每天說愛你

「確診不是罪！」一名女網友在Dcard發文，透過分享1家3口的檢疫狀況，呼籲因疫情而焦慮的網友們要確保做好6點讓生活保持平常，才能讓自己平安度過疫情，且原PO也透露向家人大聲說「愛」，讓同樣染疫的家人漸漸變回健康活潑的心態，努力抗疫！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。