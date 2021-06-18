網購堅持不付錢 竟喊「紓困下來立刻匯」引網怒嗆：秀下限

國內疫情嚴峻重創經濟，行政院也推出紓困4.0方案，以幫助疫情下生活有困難的民眾。但日前卻有一名賣家抱怨，遇到一位買家訂貨後遲遲不付錢，最後竟喊「紓困下來立刻匯」，讓這名賣家相當傻眼。

「沒錢真的不要買東西！」原PO在臉書社團《爆怨2公社》上分享兩人的對話截圖，對方從6月6日下單後，原PO先是給出自己的付款方式，但見這位買家卻遲遲未繳款，ㄉ才在同月17日無奈表示「這是我的問題嗎...」而對方竟直接回應「我有說妳問題嗎？一直強調什麼啊。紓困也還沒下來，下來立馬匯。我一開始是不是說，再給我緩緩？」

對此，原PO也強調，自己在賣家下單前就已表明「預購要先匯款，因為沒辦法退」，而對方也表示答應，但現在卻堅持要等到紓困下來再匯款，這樣無理的行徑也讓原PO氣炸，直呼「我也不稀罕賣了」、「拜託沒錢不要喊東西」。

此文一出，便引起許多網友開始網友撻伐，紛紛留言「以前是有錢就是任性，現在是沒錢更任性」、「祝她紓困不會過」、「有這種人，真刷新我的三觀，也知道一千多而已還這樣」、「紓困不一定會過吧，怎能有把握會有錢領呢？」、「沒錢買什麼東西」、「回她～妳要不要等到紓困過了再呼吸還是再吃飯呀」、「用紓困的錢買造型雨傘？這為小姐思維真厲害」。