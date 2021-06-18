年輕小資族疫情下難生活 網同感喊：砍班一個月半還沒紓困

國內疫情嚴峻，三級防疫警戒也延長升至6月28日，政府也不斷呼籲民眾減少出門，不少企業也開始實施遠距或分流上班，對此便有一位自稱「小資族」的網友分享，自己的是實施分流上班，但因公司業績受疫情影響，不但會擔心是否會被裁員，在需要出門上班與他人接觸時，就會很焦慮，想藉此貼文分享「只能說年輕人在這次疫情裡面真的也很辛苦啊嗚嗚，大家可以一起來取暖」。

原PO在Dcard上發文分享，雖然自己是分流上班，但在居家上班時，幾乎等於隨時待命，在下班時間也沒辦法完全放鬆休息，而需要出門上班時，即使盡可能地跟別人保持距離，該做的防疫措施都沒有少過，但擔心還是沒有少，只希望能趕快打到疫苗，但看現在施打的這個進度，讓他直呼「年輕人不知道要等到什麼時候才能打了」。

原PO也補充道，在家工作的時候，家人整天看新聞一直罵，讓自己也變得很煩，即使溝通之後也無效，而前幾天更在網路上看到一張「讓年輕上班族不爽的『十大疫情爛事』」讓他無奈地表示「只能說年輕人在這次疫情裡面真的也很辛苦啊嗚嗚，大家可以一起來取暖」。

此文一出，不少有同樣處境的網友也紛紛留言分享，「全時工讀被砍班一個月半⋯⋯也沒有紓困可以給保勞保的領」、「我在飲料店當PT，大家現在都不敢出門只會叫外送，每天都一堆外送 一直都接觸不同的人，雖然不住疫情熱區，但還是覺得很可怕，班被砍光光就算了，還因為有勞保也領不到紓困，反而那些原本就沒在打工的人，天天在家爽花爸媽錢還可以領紓困，到底是怎樣」。