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疫苗接種近7成！他大讚這縣市「防疫典範」 引網友爭鋒相對

聯合新聞網 / 綜合報導
新竹市疫苗接種站。聯合報系資料照片／記者張裕珍攝影
新竹市疫苗接種站。聯合報系資料照片／記者張裕珍攝影

新冠肺炎在全台大爆發，全國三級警戒延長到6月28日，疫苗也緊急分配到各縣市施打，希望能將疫情控制下來，就有一名網友對於新竹市的防疫作法大為讚賞，認為不論是民眾的自主性行為，還是政府的超前部署措施，新竹市根本是全台防疫典範，貼文一出引起網友的爭鋒相對

這名網友在PTT寫道新竹市是科技城，往北有桃園、往南有苗栗，市民平常都自己開車騎車居多，不太搭大眾運輸工具，大多數人下班後就直接回家，不愛亂跑群聚，民眾自主性的行為對於防疫相當有成效。

他說當疫情爆發後一個禮拜，社區篩檢站馬上超前部署地就設置好，至今都沒出現過不明感染源的本土案例，而且疫苗接種也是全國最快，80歲以上長者都已經全部施打完畢，報到施打率近70%。另外，疫苗接種站規劃良好、大批地方志工出力幫忙，還有每天市長的防疫記者會都充滿正能量，感謝醫護人員、市民、志工沒有互相批評卸責，這些都讓原PO忍不住讚嘆「新竹市根本是全台防疫典範吧？」

貼文一出引來正反兩極評價，有人不以為然地說「不是喔，高雄才是」、「還不是靠國軍支援」、「新竹一開始就國家動員，其他哪能比」、「中央出手幫忙，怕神山群被波及」、「錢的能量決定防疫的力量」、「老人人口數不多，有什麼好講的」、「又不是重災區，正常一點的市長都能做好」。

不過也有許多網友力挺竹市，「不要論黨派，他真的不錯，而且發言也很少搞意識形態」、「新竹人口年輕，加上竹科不用顧產線的好WFH（居家上班）」、「市長這次動作真的很快，規劃的也完善，更不會543講幹話」、「新竹沒捷運沒那麼大的群聚問題」、「竹市的一些措施和政策都很即時到位，這邊居民的素質普遍不錯還算配合」、「台灣經濟命脈不能倒」、「就比較年輕的中產階級，比較有水準」。

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