快訊

評／台山核電廠意外疑雲，對台灣有影響嗎？

保單借款紓困提前在7月上路 利率比紓困貸款低、最高10萬元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

預約不到疫苗！阿公曝「認識診所」可打 孫聽真相秒傻眼

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友表示，要幫阿公預約疫苗，結果電話都打不通，沒想到阿公卻告訴他，有認識的診所在打疫苗，一支3000元。示意圖，與本文無關。 聯合報系資料照片／記者潘俊宏攝影
一名網友表示，要幫阿公預約疫苗，結果電話都打不通，沒想到阿公卻告訴他，有認識的診所在打疫苗，一支3000元。示意圖，與本文無關。 聯合報系資料照片／記者潘俊宏攝影

日本贈送台灣124萬劑AZ疫苗，15日起開放全台長者施打，許多高齡者已預約。然而，就有一名網友表示，要幫阿公預約疫苗，結果電話都打不通，於是果斷放棄，沒想到阿公卻告訴他，有認識的診所在打疫苗，一支3000元，但真相曝光後，讓原PO超傻眼。

該名網友在《Dcard發文表示，前幾天要幫阿公預約疫苗，電話一直打不通，就果斷放棄，決定等下一批，「但我們家的老人在這個時候就是特別愛抱怨，說疫苗根本沒準備夠，就開放到那麼多人，連戶籍不是在本縣市的也可以打，當然一堆人打不到等等的」。

原PO接著提到，「結果隔天阿公突然偷偷的跟我說，他有一間認識的診所現在有在打疫苗，一支3000」，正當原PO納悶時，就看到新聞報導「民眾搶打肺炎鏈球菌的疫苗，據說可以治療COVID...」，讓他不禁直呼「我就知道我的疫苗不是你的疫苗」。

貼文一出，網友紛紛留言「還好我們家長輩願意聽我闢謠」、「13價肺炎鏈球菌完全不能預防COVID-19，只能降低感染併發症」、「醫生說就是預防感染新冠肺炎時，鏈球菌的相關併發症，小孩、老人較有施打的必要性，年輕人抵抗力相對好，比較不需要施打，但願意花錢打也無妨，就是多點預防囉」、「我家也有去打，降低重症的可能性，畢竟現在疫苗還不知道要等多久」。

對此，嘉義縣醫師公會理事長徐超群就表示，接種肺炎鏈球菌疫苗無法預防感染新冠肺炎，但有助於感染新冠肺炎，減低發生嚴重併發症；此外，提醒民眾，如果打了肺炎鏈球菌，兩周內不能打新冠疫苗。

Dcard AZ疫苗 COVID-19 疫苗 新冠肺炎

延伸閱讀

高端解盲成功！他好奇「國人敢打國產疫苗嗎」網曝1關鍵

竹市再傳83歲老翁打疫苗後身體不適送醫不治 累計2例

剩疫苗會插隊？柯文哲吐槽高嘉瑜：心中有看什麼都特權

接種疫苗死亡能否領10萬元慰問金 新北：依專案處理

相關新聞

預約不到疫苗！阿公曝「認識診所」可打 孫聽真相秒傻眼

日本贈送台灣124萬劑AZ疫苗，15日起開放全台長者施打，許多高齡者已預約。然而，就有一名網友表示，要幫阿公預約疫苗，結果電話都打不通，於是果斷放棄，沒想到阿公卻告訴他，有認識的診所在打疫苗，一支3000元，但真相曝光後，讓原PO超傻眼。

不怕接觸傳染！店家DIY腳踩酒精消毒機 網驚：高手在民間

全台三級警戒持續到6月28號，民眾出門「裝備齊全」，除了戴上口罩，也準備護目鏡避免飛沫傳染，店家也會在門口備妥酒精供上門顧客使用。就有網友Po出店家自製「腳踩酒精消毒機」，避免手部接觸，被網友大讚「勞動高手」、「高手在民間」。

騎路肩慘收罰單！他騎車7年驚「現在才知道」 機車族無奈：真的夠了

馬路上的白線外側「路肩」道路，是禁止汽、機車通行的。一名網友表示，騎機車7年直到收到一張600元的罰單，才發現原來馬路上的「路肩」道路是不能騎的，令他相當驚訝，引起不少網友討論。

外送員樓梯間小便、吐檳榔 影片曝光引網怒：沒洗手繼續送

本土疫情延燒，民眾叫外送的比例大幅升高，避免外出增添感染風險，不過也經常傳出爭議與糾紛。一名網友就在網上張貼影片，內容為一位外送員直接在顧客住家的樓梯間小便、吐檳榔汁，過程全被監視器錄下，讓住戶相當氣憤，貼文曝光後引起熱議。

孕妻幫夫打小強！不解「為何男生會怕」 釣出超多苦主

許多人相當害怕蟑螂，甚至對牠產生陰影。一名孕婦表示，老公正準備上班時，看到一隻大蟑螂又默默把腳縮回來，於是原po就挺著大肚子拿起拖鞋狠狠地把蟑螂打扁，同時她也不解「為什麼男生會怕蟑螂？」，引起不少網友討論。

旅美親戚嘆對台醫療失望！ 他反嗆「資源蟑螂」：別回來看病

台灣疫情瞬間爆發，各界都十分關心疫苗接種狀況，希望能早日開放更多族群施打，甚至傳出不少人特地赴美，就是為了盡快打到疫苗。不過有網友就分享，自己一位旅美的親戚，過去經常返台看診，如今卻頻頻批評台灣的醫療制度，讓他氣憤直呼根本是「資源蟑螂」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。