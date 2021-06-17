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預約不到疫苗！阿公曝「認識診所」可打 孫聽真相秒傻眼
日本贈送台灣124萬劑AZ疫苗，15日起開放全台長者施打，許多高齡者已預約。然而，就有一名網友表示，要幫阿公預約疫苗，結果電話都打不通，於是果斷放棄，沒想到阿公卻告訴他，有認識的診所在打疫苗，一支3000元，但真相曝光後，讓原PO超傻眼。
該名網友在《Dcard》發文表示，前幾天要幫阿公預約疫苗，電話一直打不通，就果斷放棄，決定等下一批，「但我們家的老人在這個時候就是特別愛抱怨，說疫苗根本沒準備夠，就開放到那麼多人，連戶籍不是在本縣市的也可以打，當然一堆人打不到等等的」。
原PO接著提到，「結果隔天阿公突然偷偷的跟我說，他有一間認識的診所現在有在打疫苗，一支3000」，正當原PO納悶時，就看到新聞報導「民眾搶打肺炎鏈球菌的疫苗，據說可以治療COVID...」，讓他不禁直呼「我就知道我的疫苗不是你的疫苗」。
貼文一出，網友紛紛留言「還好我們家長輩願意聽我闢謠」、「13價肺炎鏈球菌完全不能預防COVID-19，只能降低感染併發症」、「醫生說就是預防感染新冠肺炎時，鏈球菌的相關併發症，小孩、老人較有施打的必要性，年輕人抵抗力相對好，比較不需要施打，但願意花錢打也無妨，就是多點預防囉」、「我家也有去打，降低重症的可能性，畢竟現在疫苗還不知道要等多久」。
對此，嘉義縣醫師公會理事長徐超群就表示，接種肺炎鏈球菌疫苗無法預防感染新冠肺炎，但有助於感染新冠肺炎，減低發生嚴重併發症；此外，提醒民眾，如果打了肺炎鏈球菌，兩周內不能打新冠疫苗。
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